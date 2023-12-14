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Экс-тренер Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
Грэм Поттер может возглавить МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, 48-летний специалист будет претендовать на должность рулевого "МЮ", если Эрика тен Хага уволят в ближайшее время. Отмечается, что работой английского тренера восхищается Джим Рэтклифф, один из будущих совладельцев манкунианцев.
Напомним, Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 по апрель 2023 года. На момент его увольнения лондонский клуб занимал 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов "аристократы" добрались до 1/4 финала, где им предстояло сыграть с мадридским "Реалом". В Кубке Англии и Кубке лиги лондонцы выбыли на первой же стадии, оба раза уступив "Манчестер Сити".
Ранее сообщалось, что в случае ухода из "Манчестер Юнайтед" тен Хаг возглавит один из грандов немецкого футбола.
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