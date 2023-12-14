Экс-тренер Челси может возглавить Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 48-летний специалист будет претендовать на должность рулевого "МЮ", если Эрика тен Хага уволят в ближайшее время. Отмечается, что работой английского тренера восхищается Джим Рэтклифф, один из будущих совладельцев манкунианцев.

Напомним, Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 по апрель 2023 года. На момент его увольнения лондонский клуб занимал 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов "аристократы" добрались до 1/4 финала, где им предстояло сыграть с мадридским "Реалом". В Кубке Англии и Кубке лиги лондонцы выбыли на первой же стадии, оба раза уступив "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что в случае ухода из "Манчестер Юнайтед" тен Хаг возглавит один из грандов немецкого футбола.