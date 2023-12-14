Ребекка Уэлс станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге

Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч английской Премьер-лиги "Фулхэм" - "Бернли".

"Это ключевой момент для Ребекки, которая является действительно высококвалифицированным судьей. Она заслуживает такой возможности.", - сказал BBC Sport главный арбитр Говард Уэбб.

Два года назад, Велч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Тауном" и "Порт Вейлом".

Матч "Фулхэм" - "Бернли" состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.