  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ребекка Уэлс станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребекка Уэлс станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге

Англия

Матч АПЛ впервые будет обслуживать женщина

Ребекка Уэлс станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге

х

Новина українською

Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч английской Премьер-лиги "Фулхэм" - "Бернли".

"Это ключевой момент для Ребекки, которая является действительно высококвалифицированным судьей. Она заслуживает такой возможности.", - сказал BBC Sport главный арбитр Говард Уэбб.

Два года назад, Велч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Тауном" и "Порт Вейлом".

Матч "Фулхэм" - "Бернли" состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЛиверпуль вырвался в лидеры, Челси выпал из первой десятки. Турнирная таблица АПЛ
По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Рэтклифф собирается провести аудит работы МЮ для внедрения структуры в клубе
yellow-arrow
Челси зимой может продать сразу трех футболистов
Фулхэм (Лондон) Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football ontnt
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости