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Ребекка Уэлс станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге
Матч АПЛ впервые будет обслуживать женщина
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Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч английской Премьер-лиги "Фулхэм" - "Бернли".
"Это ключевой момент для Ребекки, которая является действительно высококвалифицированным судьей. Она заслуживает такой возможности.", - сказал BBC Sport главный арбитр Говард Уэбб.
Два года назад, Велч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Тауном" и "Порт Вейлом".
Матч "Фулхэм" - "Бернли" состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.
Rebecca Welch is set to become the first female referee in Premier League history when she takes charge of Fulham v Burnley on December 23rd ???? pic.twitter.com/plAzdl1k19— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 14, 2023
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