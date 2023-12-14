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Микель Артета избежал наказания за критику арбитра
Тренер Арсенала доказал, что не виноват
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты были сняты обвинения за его комментарии после матча против "Ньюкасала", который состоялся 4-го ноября.
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Ранее ФА обвинила испанца в нарушении правила E3.1, но вина так и не была доказана. В письменных объяснениях Артета утверждал, что слово "позор" (disgrace) имеет очень похожее написание и произношение к испанскому "desgracia", что означает несчастье и трагедию, а не соответствует английскому слову, которое имеет оскорбительное значение.
Главный тренер "Арсенала" вернется на матч против "Брайтона" после дисквалификации на один поединок.
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