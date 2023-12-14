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Моуринью: Не то чтобы я завидовал, но Ман Сити заплатил 80 миллионов евро за опорника Лидса
Главный тренер Ромы поделился мыслями о трансфере Филлипса?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился своими мыслями относительно трансферных планов, но также он упомянул об одном из клубов Английской Премьер-лиги.
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"Не то чтобы я завидовал, но "Ман Сити" заплатил 80 миллионов евро за Келвина Филлипса, а Пеп Гвардиола сказал, что для футболиста будет лучше уйти в январе. Поэтому он уйдет, а "горожане" найдут другого", - сказал Моуринью во время пресс-конференции.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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