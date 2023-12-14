Моуринью: Не то чтобы я завидовал, но Ман Сити заплатил 80 миллионов евро за опорника Лидса

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился своими мыслями относительно трансферных планов, но также он упомянул об одном из клубов Английской Премьер-лиги.

"Не то чтобы я завидовал, но "Ман Сити" заплатил 80 миллионов евро за Келвина Филлипса, а Пеп Гвардиола сказал, что для футболиста будет лучше уйти в январе. Поэтому он уйдет, а "горожане" найдут другого", - сказал Моуринью во время пресс-конференции.