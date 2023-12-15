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Ноттингем - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ноттингем - Тоттенхэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм", который борется за топ-4 турнирной таблицы, пожаловал в гости к одному из аутсайдеров АПЛ.
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Матч 17-го тура чемпионата Англии состоится в пятницу, 15-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports+.
АПЛ
Трансляция - Setanta Sports+
Трансляція матчу Ноттінгем - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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