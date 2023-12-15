Ноттингем - Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Тоттенхэм", который борется за топ-4 турнирной таблицы, пожаловал в гости к одному из аутсайдеров АПЛ.

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Матч 17-го тура чемпионата Англии состоится в пятницу, 15-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на Setanta Sports+.

АПЛ

Ноттингем - Тоттенхэм

Трансляция - Setanta Sports+