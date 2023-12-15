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Пеп Гвардиола надеется, что Холанд сможет поехать на клубный ЧМ
Бомбардир, вероятно, не сыграет против Кристал Пэлас
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие бомбардира Эрлинга Холанда. Испанец надеется, что игрок сможет поехать на клубный Чемпионат мира.
"Он пройдет медицинское обследование, а потом мы посмотрим. Голан проходит курс лечения. Надеюсь, что он сможет поехать в Саудовскую Аравию (там состоится клубный ЧМ). Я не думаю, что он будет готов играть против "Кристал Пелеса". У него не перелом, это просто стресс. Врачи говорят, что мы должны наблюдать день за днем и неделю за неделей и смотреть, как он себя чувствует".
Матч "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" состоится завтра, 16-го декабря, в 17:00 по киевскому времени.
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