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Пеп Гвардиола надеется, что Холанд сможет поехать на клубный ЧМ

Англия
Обновлено

Бомбардир, вероятно, не сыграет против Кристал Пэлас

Пеп Гвардиола надеется, что Холанд сможет поехать на клубный ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие бомбардира Эрлинга Холанда. Испанец надеется, что игрок сможет поехать на клубный Чемпионат мира.

"Он пройдет медицинское обследование, а потом мы посмотрим. Голан проходит курс лечения. Надеюсь, что он сможет поехать в Саудовскую Аравию (там состоится клубный ЧМ). Я не думаю, что он будет готов играть против "Кристал Пелеса". У него не перелом, это просто стресс. Врачи говорят, что мы должны наблюдать день за днем и неделю за неделей и смотреть, как он себя чувствует".

Матч "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" состоится завтра, 16-го декабря, в 17:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
ManCity
Опубликовал: Екатерина Власова
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