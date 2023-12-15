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Тен Хаг: Я чувствую поддержку клуба МЮ
Главный тренер хочет улучшить игру команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг чувствует поддержку своего клуба. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
"Я чувствую поддержку, мне об этом говорят. На самом деле это нормально. Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше. И заставить некоторых футболистов играть лучше. Это моя забота, я сконцентрирован на команде."
Матч 17-го тура Английской Премьер-лиги с участием МЮ состоится 17 декабря в 18:30.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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