Тен Хаг: Я чувствую поддержку клуба МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг чувствует поддержку своего клуба. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Я чувствую поддержку, мне об этом говорят. На самом деле это нормально. Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше. И заставить некоторых футболистов играть лучше. Это моя забота, я сконцентрирован на команде."