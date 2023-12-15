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Тен Хаг: Я чувствую поддержку клуба МЮ

Англия
Обновлено

Главный тренер хочет улучшить игру команды

Тен Хаг: Я чувствую поддержку клуба МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг чувствует поддержку своего клуба. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Я чувствую поддержку, мне об этом говорят. На самом деле это нормально. Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше. И заставить некоторых футболистов играть лучше. Это моя забота, я сконцентрирован на команде."

Матч 17-го тура Английской Премьер-лиги с участием МЮ состоится 17 декабря в 18:30.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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