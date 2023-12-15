Тренер Кристал Пэлас Ходжсон прокомментировал назначение первой женщины-арбитра на матч АПЛ

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал назначение Ребекки Уэлч на матч Английской Премьер-лиги.

"Я считаю, что это хорошее решение. Мы увидели большой шаг вперед. Я уверен, что она будет иметь такую же компетентность, как другие. Женщины играют в футбол, женщины понимают футбол. Женщины могут судить футбол, то почему они не могут судить в топовых чемпионатах?"