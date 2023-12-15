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Тренер Кристал Пэлас Ходжсон прокомментировал назначение первой женщины-арбитра на матч АПЛ

Англия

Женщина впервые в истории будет обслуживать матч чемпионата Англии

Тренер Кристал Пэлас Ходжсон прокомментировал назначение первой женщины-арбитра на матч АПЛ

Фото: cpfc.co.uk

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал назначение Ребекки Уэлч на матч Английской Премьер-лиги.

"Я считаю, что это хорошее решение. Мы увидели большой шаг вперед. Я уверен, что она будет иметь такую же компетентность, как другие. Женщины играют в футбол, женщины понимают футбол. Женщины могут судить футбол, то почему они не могут судить в топовых чемпионатах?"

Напомним, что матч "Фулхэм" - "Бернли", который будет обслуживать Велч, состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.

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