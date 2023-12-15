Тен Хаг: Я думаю, что будущее МЮ очень хорошее. Мы все еще преуспеть в этом сезоне

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага спросили, зависит ли его будущее от матча против "Ливерпуля".

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"Меня это не волнует. Все, что делаю - концентрируюсь на команде. Я здесь, чтобы побеждать. Но я должен заставить команду играть лучше. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы улучшить игру некоторых футболистов. В прошлом сезоне мы шли в правильном направлении. Сейчас мы терпим неудачи, но мы все еще преуспеть в этом сезоне."

"Я думаю, что будущее "Ман Юнайтед" очень хорошее. Вы видите, сколько хороших игроков в нашей команде, сколько хороших молодых игроков, которые имеют действительно высокий потенциал, чтобы играть на самом высоком уровне во всем мире. Но мы должны это развивать".

"МЮ" потерпел поражение в трех последних играх из четырех и вылетел из Лиги чемпионов. Это усилило давление на тен Хага.