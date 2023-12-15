Good ebening, Premier League. Благодаря чему Унаи Эмери поднял Астон Виллу

6 декабря Унаи Эмери отпраздновал знаковый юбилей – в 50-м матче, проведенном у руля "Астон Виллы", справился с "горожанами" (1:0). С момента возвращения в АПЛ испанский тренер зафиксировал 31 победу, и это лучший показатель, чем у Хосепа Гвардиолы (29) и Юргена Клоппа (23) на старте их карьеры в английском первенстве.

Через несколько дней бирмингемцы приняли "Арсенал" (1:0) и снова всколыхнули медийное пространство – еще бы, в пятнадцатый раз подряд триумфовали при поддержке домашних трибун. Любители статистики оперативно посчитали, что подобное достижение установили лишь избранные: сэр Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, вышеупомянутые Клопп и Гвардиола, причем после каждый из специалистов стал чемпионом страны.

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Сомнительно, что Эмери также будет претендовать на национальное золото (к тому же, его серия длится еще с прошлого сезона), но мы не можем проигнорировать поразительный прогресс "вилланов". Команда выглядит по-разному, вряд ли нравится всем (иногда приходится прибегать к откровенному "автобусу"), однако Унаи действительно заслужил награду со стороны общественности. Особенно на фоне своих предшественников.

Возникает резонный вопрос - что же такое произошло? Разбираемся.

Появление Эмери ускорило развитие клуба

Нассеф Савирис и Уэс Иденс, владельцы "Астон Виллы", стремятся построить амбициозный проект. В 2018-м партнеры приобрели 55 процентов контрольного пакета акций, вытащили бирмингемцев из долгов и, ссылаясь на сегодняшние отчетности, инвестировали почти 360 миллионов фунтов стерлингов.

Вообще дуэт бизнесменов и их холдинговая компания NSWE хотят скопировать опыт City Football Group. Так, в феврале 2023-го был сделан очередной шаг – NSWE влила средства в "Виторию" Гимарайнш, которая сейчас воспринимается вполне реальным претендентом на еврокубки.

Впрочем, не везде везет. В мае Савирис и Иденс потерпели неудачу, когда проиграли борьбу за тридцатую франшизу MLS – в тендере всех обскакал "Сан-Диего". Речь шла о миллиарде долларов, однако после неудачи так называемый "Лас-Вегас Виллианс" был быстренько спрятан в дальний ящичек.

Как бы там ни было, Савирис и Иденс доказали, что собираются надолго закрепиться в футбольном бизнесе. В таких случаях всегда хочется заявить о конкурентоспособности, и именно поэтому появился Эмери. Причём это большая удача, что испанец согласился приехать на "Вилла Парк" в ноябре 2022-го.

Когда в твоем распоряжении Дин Смит или Стивен Джеррард – это одно. Бесспорно, Смита благодарят за то, что он создал довольно прочный фундамент – коллектив не опустился ниже конкретной планки, в результате чего исчезли страшилки о возможном понижении в классе.

Джеррард? За его плечами успех во главе "Рейнджерс", но это мало о чем значит для рядового английского болельщика, который, как правило, сконцентрирован на домашней арене. "Вилла" пошла на риск с назначением и обожглась – все же это не тот уровень, который может гарантировать приемлемый и, главное, постоянный результат.

А вот Унаи Эмери находится в высшем дивизионе, и с этим не поспоришь. У него не слишком хорошо сложилось в "Пари Сен-Жермен" и "Арсенале", однако актуальность была в очередной раз подтверждена во время работы в "Вильярреале". Еще один кубок Лиги Европы и полуфинал ЛЧ – это феноменальный показатель для команды средней руки; в этом смысле Эмери давно съел собаку и перестал оцениваться как человек-мем.

Савирис и Иденс осознают, что специалист имеет определённый класс, кредит доверия, отвечает за слова. Не сказать, что инвесторы стали заметно больше вкладывать, чем при Смите и Джеррарде, однако надо понимать происхождение прошлых трат. В начале новой эпохи клуб воплотил логичную закупку для закрепления позиций (вон, "Ноттингем Форест" для этого пригласил не один десяток исполнителей), затем, например, реагировал на продажу Джека Грилиша.

Эмери ускорил развитие, ведь принес стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Какой смысл доверять масштабное дело тому же Джеррарду, если есть вопросы по его опыту? Руководство увидело, на что способен Унаи, и без каких-либо нареканий идет навстречу, может позволить купить игрока сугубо под "него", ведь убедилось в профите.

Да и не забывайте, кто рядом с Эмери – Рамон Мончи не прибыл бы в Англию без хорошего знакомого. Спортивный директор все еще не потерял хватку, летом 2023-го точечно укрепил и расширил состав – сейчас функционер собирает хороший урожай.

Все познается в сравнении

Унаи не занимать мотивации – тренер охотно согласился на условия "Виллы", ведь хотел реанимировать себя на просторах Премьер-лиги. То, как испанца выставили за порог в стане "канониров", подпитывало желание исправить ошибки; что важно, сами бирмингемцы пережили похожие эмоции – на бумаге клуб имел ресурсы, чтобы "выстрелить", однако не знал, как перейти на следующую ступень.

Эмери является тонким психологом – точно не таким, как Стиви Джи. Джеррард надеялся "выехать" на морально-волевом аспекте, положился на индивидуальные качества футболистов, не придавал серьезного значения тренировкам.

После проигрыша "Фулхэму" (0:3) в октябре 2022-го легендарный в прошлом полузащитник сидел понурым в автобусе и понятия не имел, как исправить положение – "Астон Вилла" шла на 17-й строчке турнирной таблицы. В воздухе витала такая же токсичная атмосфера, как это было в розыгрыше 2015/16 – тогда "львы" отправились в Чемпионшип.

Унаи предложил план выхода из кризиса в разных направлениях: во-первых, провел детальный анализ досье и постепенно снял напряжение в раздевалке, во-вторых, полностью пересмотрел подготовительный процесс. Как только он приступил к делу, то засиживался Бодимур Хит до десяти вечера, сейчас – до 19:00, а интенсивность тренировок нисколько не уменьшилась. Это свидетельствует о том, что его подопечные понимают установку и выполняют ее без нареканий.

Эмери искренне верит, что может достичь роста – хоть и осторожно, но он об этом говорит: "Когда я прибыл сюда, я рассказал всем и болельщикам о своей цели. Мы частично ее достигли – вышли в Европу. Следующий шаг – сделать что-то в Европе и постепенно попасть в другие международные соревнования, такие как ЛЕ или ЛЧ. Это моя мечта".

Подобные вещи необходимо транслировать: игроки слышат месседж, и когда идеи сбываются, еще больше верят и поддерживают менеджера. Собственно, вот это ощущение очень нужно – если бы Эмери не имел тесный контакт с Савирисом и Иденсом (чего не было с отдаленным правлением "Арсенала"), то вряд ли бы сейчас купался в лучах славы.

Как мы отметили выше, "вилланы" искали того, кто не просто придаст новый импульс, а структурирует клуб. Эмери порадовал рядом нововведений, которые приятно поразили его руководителей – как утверждает The Athletic, тренер объединил несколько отделов, которые теперь работают в одном направлении, и эти технические задачи делегировал помощнику Дамиану Видагани.

Учитывая то, что трансферными вопросами занимается Мончи, а организационными – Видагани (начиная тем, что заключает контракты, и заканчивая избежанием языковых казусов, которыми прославился Эмери), то получается, что Унаи контролирует все ключевые моменты. Причём полнота власти у него заметно возросла – всё из-за квалификации в Лигу конференций. Формирование системы – пожалуй, самый главный плюс, которым могут похвастаться на "Вилла Парк".

Следующий пунктик: Эмери помог избавиться от неполноценности и положительно повлиял на игроков – часть из них набрала отличную форму.

Когда в 2021-м Джек Грилиш перебрался в "Манчестер Сити", то было впечатление, будто дни бирмингемцев в элите скоро подойдут к концу – по крайней мере, так считали фанаты. Да, исполнители покидают команды – это нормально. Однако вес Грилиша был слишком большим – и хорошо, что Унаи продемонстрировал, что жизнь есть и без быстроногого вингера.

"Вилла" не зависит от суперзвезды, зато есть несколько имен, которые уже доросли до статуса лидеров – Эмилиано Мартинес хоть и допускает ошибки, однако не сбавляет темп после катарского Мундиаля, линия полузащиты "львов" захватывает дух, а Олли Уоткинс продолжает двигаться вперед – настолько, что в 23 поединках сезона забил 13 мячей и отдал 8 ассистов.

Трудно спрогнозировать, выиграет ли Эмери хоть что-то по итогам текущей кампании – всё-таки все участники АПЛ вкладывают средства, чтобы добиться успеха. Впрочем, его "Астон Виллу" не назовешь депрессивной или скучной – коллектив наделен тактической глубиной, стабильно набирает очки и со спокойствием смотрит в будущее.