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Клопп: Мне не нравится, что о Манчестер Юнайтед пишут плохие заголовки

Англия
Обновлено

Главный тренер Ливерпуля считает, что критика сделает МЮ сильнее

Клопп: Мне не нравится, что о Манчестер Юнайтед пишут плохие заголовки

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как плохие заголовки о "Манчестер Юнайтед" могут повлиять на предстоящую игру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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"Мне никогда не нравится, что о "Манчестер Юнайтед" пишут плохие заголовки , особенно перед нашей сражением с ними. Потому что именно в этой игре они могут сделать все правильно. Мне это совсем не нравится. Чем больше люди говорят о них плохого, тем сильнее "МЮ" становится".

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Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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