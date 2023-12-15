Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Мне не нравится, что о Манчестер Юнайтед пишут плохие заголовки
Главный тренер Ливерпуля считает, что критика сделает МЮ сильнее
х
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как плохие заголовки о "Манчестер Юнайтед" могут повлиять на предстоящую игру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мне никогда не нравится, что о "Манчестер Юнайтед" пишут плохие заголовки , особенно перед нашей сражением с ними. Потому что именно в этой игре они могут сделать все правильно. Мне это совсем не нравится. Чем больше люди говорят о них плохого, тем сильнее "МЮ" становится".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание
- Рейтинг клубов УЕФА. Копенгаген и Славия приблизились к Шахтеру, но не лишили его шансов на прямое место в группе ЛЧ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн