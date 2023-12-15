Клопп: Мне не нравится, что о Манчестер Юнайтед пишут плохие заголовки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как плохие заголовки о "Манчестер Юнайтед" могут повлиять на предстоящую игру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Мне никогда не нравится, что о "Манчестер Юнайтед" пишут плохие заголовки , особенно перед нашей сражением с ними. Потому что именно в этой игре они могут сделать все правильно. Мне это совсем не нравится. Чем больше люди говорят о них плохого, тем сильнее "МЮ" становится".