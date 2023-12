Английский клуб "Брайтон" продлил контракт со своим центральным полузащитником Сами Шушаном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение будет действовать на два следующих сезона и будет иметь опцию продлить договор еще на один год.

За "Брайтон U-21" Сами выступает с июня 2022 года. Всего игрок провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

???????????? Excl: Brighton centre back Samy Chouchane will put paper on new deal at Brighton valid for next two years plus option for further season.



It’s all done with Tunisia international and his agent Cherno Samba who’s still away in Gambia while he finished the deal. pic.twitter.com/B0jmTra4NM