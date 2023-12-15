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Брайтон продлил контракт со своим центральным полузащитником
Сами Шушан остается в Брайтоне U-21
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Английский клуб "Брайтон" продлил контракт со своим центральным полузащитником Сами Шушаном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение будет действовать на два следующих сезона и будет иметь опцию продлить договор еще на один год.
За "Брайтон U-21" Сами выступает с июня 2022 года. Всего игрок провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
???????????? Excl: Brighton centre back Samy Chouchane will put paper on new deal at Brighton valid for next two years plus option for further season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023
It’s all done with Tunisia international and his agent Cherno Samba who’s still away in Gambia while he finished the deal. pic.twitter.com/B0jmTra4NM
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