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Брайтон продлил контракт со своим центральным полузащитником

Англия

Сами Шушан остается в Брайтоне U-21

Брайтон продлил контракт со своим центральным полузащитником

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Новина українською

Английский клуб "Брайтон" продлил контракт со своим центральным полузащитником Сами Шушаном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение будет действовать на два следующих сезона и будет иметь опцию продлить договор еще на один год.

За "Брайтон U-21" Сами выступает с июня 2022 года. Всего игрок провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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