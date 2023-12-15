Английский клуб "Брайтон" продлил контракт со своим центральным полузащитником Сами Шушаном. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение будет действовать на два следующих сезона и будет иметь опцию продлить договор еще на один год.

За "Брайтон U-21" Сами выступает с июня 2022 года. Всего игрок провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.