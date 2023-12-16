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Гвардиола рассказал, при каких условиях Манчестер Сити может купить новых игроков в ближайшее время

Англия
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Гвардиола рассказал, при каких условиях Манчестер Сити может купить новых игроков в ближайшее время

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, в каком случае клуб может пригласить новых игроков.

“Сейчас я ни о чем не думаю. Это зависит от того, уйдут игроки или нет. Не знаю

Некоторые футболисты остаются, некоторые уходят, это зависит от количества исполнителей в составе, от молодежи, на которую мы рассчитываем или нет. Увидим”, – сказал Гвардиола.

Прошлым летом к "Ман Сити" присоединились четыре новых футболиста на общую сумму 241 миллион евро. В то же время клуб продал игроков на 114 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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