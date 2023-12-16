Гвардиола рассказал, при каких условиях Манчестер Сити может купить новых игроков в ближайшее время

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, в каком случае клуб может пригласить новых игроков.

“Сейчас я ни о чем не думаю. Это зависит от того, уйдут игроки или нет. Не знаю

Некоторые футболисты остаются, некоторые уходят, это зависит от количества исполнителей в составе, от молодежи, на которую мы рассчитываем или нет. Увидим”, – сказал Гвардиола.