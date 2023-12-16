Почеттино: Я и дальше доверяю клубу, потому что он доверяет мне

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал свои отношения с руководством клуба.

“Я решил подписать контракт с “Челси”, потому что я доверяю владельцам.

И теперь, поскольку мы не получаем результатов, которых хотели, это не значит, что я не доверяю. Я и дальше доверяю, потому что клуб показывает мне, что они доверяют моей работе”, - сказал Почеттино.