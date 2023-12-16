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Почеттино: Я и дальше доверяю клубу, потому что он доверяет мне
Несмотря на результаты
фото - Getty Images
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал свои отношения с руководством клуба.
“Я решил подписать контракт с “Челси”, потому что я доверяю владельцам.
И теперь, поскольку мы не получаем результатов, которых хотели, это не значит, что я не доверяю. Я и дальше доверяю, потому что клуб показывает мне, что они доверяют моей работе”, - сказал Почеттино.
Отметим, что за последние пять матчей "Челси" победил в одном. Пока команда идет на 12 месте АПЛ. До зоны Лиги чемпионов пенсионерам не хватает 14 очков, а от зоны вылета их отделяют 10 зачетных пунктов.
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