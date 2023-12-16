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Челси - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Команда Мудрика против главного аутсайдера сезона – смотреть прямую трансляцию

Челси - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч двух команд, находящихся в кризисе и накануне хочется поставить вопрос лишь о том, кто сыграет не настолько плохо, как того можно ожидать. "Шеффилд Юнайтед" уже уволил тренера и продолжает свой путь с Крисом Уайлдером, а "Челси" остается с Почеттино, впрочем результаты настолько противоречивы, что болельщикам теряется терпение. Кто из этих двух проблемных коллективов сыграет лучше и будет иметь меньше проблем на зеленом газоне? Можно погадать на кофейной гуще, ведь все имеющиеся данные не могут склонить к конкретному ответу.

Чемпионат Англии, 17-й тур

16 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 17:00 "Шеффилд Юнайтед"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Челсі - Шеффілд Юнайтед
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