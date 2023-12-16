Тен Хаг: Я вижу, что у Хойлунда есть потенциал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Расмуса Хойлунда:

“Он забил на самом высоком уровне в Лиге чемпионов пять голов. Это отличная игра молодого игрока, и вы видите, что у него есть потенциал.

Я уверен, что он добьется результата и забьет в Премьер-лиге. Я вижу, как он работает на тренировках”, – сказал тен Хаг.