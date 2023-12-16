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Тен Хаг: Я вижу, что у Хойлунда есть потенциал

Англия

Пока в чемпионате он его раскрыть не может

Тен Хаг: Я вижу, что у Хойлунда есть потенциал

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Расмуса Хойлунда:

“Он забил на самом высоком уровне в Лиге чемпионов пять голов. Это отличная игра молодого игрока, и вы видите, что у него есть потенциал.

Я уверен, что он добьется результата и забьет в Премьер-лиге. Я вижу, как он работает на тренировках”, – сказал тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" приобрел датского форварда у "Аталанты" летом за 75 миллионов евро. С тех пор он провел 20 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами. Все свои мячи Хойлунд забил в ЛЧ.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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