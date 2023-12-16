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Реал раздумывает есть ли шансы подписать Холанда. Названа цена на норвежца

Англия

Безумные деньги за безумного игрока

Реал раздумывает есть ли шансы подписать Холанда. Названа цена на норвежца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанское издание AS сообщает, что некоторые члены правления "Реала" считают, что Эрлинг Холанд будет лучшим подписанием, чем Килиан Мбаппе. Они это резюмируют тем, что Мбаппе любит играть слева на фланге, а на той позиции уже есть Винисиус.

"Реал" получил информацию, что в 2024-м году цена на норвежца составит более 200 миллионов евро. Контракт Голонда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027-го года.

Но, конечно, главная проблема для мадридцев заключается в том, что игрок сейчас не настроен покидать нынешнюю команду. Но, со временем, все может быть.

В текущем сезоне Холанд сыграл 21 матч за "Манчестер Сити", за которые успел забить 19 голов и отдать 5 ассистов

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
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