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Реал раздумывает есть ли шансы подписать Холанда. Названа цена на норвежца
Безумные деньги за безумного игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское издание AS сообщает, что некоторые члены правления "Реала" считают, что Эрлинг Холанд будет лучшим подписанием, чем Килиан Мбаппе. Они это резюмируют тем, что Мбаппе любит играть слева на фланге, а на той позиции уже есть Винисиус.
"Реал" получил информацию, что в 2024-м году цена на норвежца составит более 200 миллионов евро. Контракт Голонда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027-го года.
Но, конечно, главная проблема для мадридцев заключается в том, что игрок сейчас не настроен покидать нынешнюю команду. Но, со временем, все может быть.
В текущем сезоне Холанд сыграл 21 матч за "Манчестер Сити", за которые успел забить 19 голов и отдать 5 ассистов
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