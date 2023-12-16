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Почеттино: Мы добьемся успеха. Вот увидите
А есть ли такая уверенность у болельщиков?
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"Челси" продолжает свои нестабильные выступления в АПЛ. Сейчас команда Маурсио Печеттино находится во второй десятке турнирной таблицы. Но, коуч "синих" уверен, что дела "пойдут вверх".
Я считаю, что вызов огромный, но я действительно верю, что мы сможем добиться успеха. Это лишь вопрос времени, но иногда очень важно быть терпеливым и верить в то, что мы делаем.
Конечно, самое сложное в футболе - это продолжать верить, когда ты не получаешь желаемых результатов. Для меня (время) не проблема. Мы добьемся успеха. Обязательно, вот увидите.
Возможно, сегодня вы можете сказать "этот парень сумасшедший", но я не сумасшедший. Я знаю, что делаю.
За последние пять матчей "Челси" победил лишь в одном. Сейчас команда идет на 12-м месте АПЛ. До зоны Лиги чемпионов "пенсионерам" не хватает 14 очков, а от зоны вылета их отделяют 10 зачетных пунктов.
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