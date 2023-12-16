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Почеттино: Мы добьемся успеха. Вот увидите

Англия

А есть ли такая уверенность у болельщиков?

Почеттино: Мы добьемся успеха. Вот увидите

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" продолжает свои нестабильные выступления в АПЛ. Сейчас команда Маурсио Печеттино находится во второй десятке турнирной таблицы. Но, коуч "синих" уверен, что дела "пойдут вверх".

Я считаю, что вызов огромный, но я действительно верю, что мы сможем добиться успеха. Это лишь вопрос времени, но иногда очень важно быть терпеливым и верить в то, что мы делаем.

Конечно, самое сложное в футболе - это продолжать верить, когда ты не получаешь желаемых результатов. Для меня (время) не проблема. Мы добьемся успеха. Обязательно, вот увидите.

Возможно, сегодня вы можете сказать "этот парень сумасшедший", но я не сумасшедший. Я знаю, что делаю.

За последние пять матчей "Челси" победил лишь в одном. Сейчас команда идет на 12-м месте АПЛ. До зоны Лиги чемпионов "пенсионерам" не хватает 14 очков, а от зоны вылета их отделяют 10 зачетных пунктов.

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Источник:
bein sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:47
в ФУТБОЛ сначала играть научитесь, клоуны!))
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:47
в ФУТБОЛ сначала играть научитесь, клоуны!))
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.12.2023 в 19:12
Досягнуть, як звільнять чергового тренера
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