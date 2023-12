Капитану Лутона стало плохо во время матча с Борнмутом - поединок прерван

Капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо во время матча АПЛ с "Борнмутом" - поединок прерван.

Ранее футболист перенес операцию на сердце. Весь "Вайталити Стэдиум" молится за здоровье Локьера в эти минуты. Тома забрали с поля на носилках врачи, будут транспортировать в больницу.

Врачи подтвердили, что игрок реагирует на раздражители и подает признаки жизни.

Встречу прервали на экваторе второго тайма. Команды ушли в подтрибунное помещение при счете 1:1. Сейчас принимается решение - продолжать ли матч.

Отметим, что несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также потерял сознание. В прошлый раз защитник упал на газон без всякой борьбы, пытался подняться, но не смог и потерял сознание. Тогда его немедленно направили в больницу, однако капитан "Лутона" пришел в сознание еще на стадионе.

There's a break in play as Tom Lockyer seeks medical attention.



We are all with you, Locks ???? pic.twitter.com/vaGHqXf8Vk