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Капитану Лутона стало плохо во время матча с Борнмутом - поединок прерван
Ранее футболисту делали операцию на сердце
Фото: Getty Images
Капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо во время матча АПЛ с "Борнмутом" - поединок прерван.
Ранее футболист перенес операцию на сердце. Весь "Вайталити Стэдиум" молится за здоровье Локьера в эти минуты. Тома забрали с поля на носилках врачи, будут транспортировать в больницу.
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Врачи подтвердили, что игрок реагирует на раздражители и подает признаки жизни.
Встречу прервали на экваторе второго тайма. Команды ушли в подтрибунное помещение при счете 1:1. Сейчас принимается решение - продолжать ли матч.
Отметим, что несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также потерял сознание. В прошлый раз защитник упал на газон без всякой борьбы, пытался подняться, но не смог и потерял сознание. Тогда его немедленно направили в больницу, однако капитан "Лутона" пришел в сознание еще на стадионе.
There's a break in play as Tom Lockyer seeks medical attention.— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023
We are all with you, Locks ???? pic.twitter.com/vaGHqXf8Vk
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