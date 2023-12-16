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АПЛ. Манчестер Сити – Кристал Пелас 2:2. Камбек гостей с минимальными затратами сил

Англия
Обновлено

"Стекольщики" сумели отыграть отрыв в два мяча, хотя только дважды пробили в створ чужих ворот.

АПЛ. Манчестер Сити – Кристал Пелас 2:2. Камбек гостей с минимальными затратами сил

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Манчестер Сити" находится далеко не в лучшей форме, лишь несколько дней назад "горожане" провели довольно изнурительный поединок в Сербии против "Црвены Звезды", а уже во вторник им играть в Саудовской Аравии в полуфинале Клубного чемпионата мира. Что делает Гвардиола? Играет весь матч без замен. Лишь на 90+6 минуте он зачем-то выпустил Стоунса вместо Льюиса. Наверное, чтобы не пропустить третий.

Быстро взяли хозяева мяч под свое владение. Три четверти первого тайма они контролировали круглого и крутились вокруг чужой штрафной. Без моментов у ворот Хендерсона не обошлось.

Дин вышел на поле впервые с 26 сентября, залечив травму. И сразу на седьмой минуте выдал отличный сейв, парировав попытку Альвареса. Впоследствии у хозяев было еще два нереализованных момента, однако на 24 минуте им все-таки удалось открыть счет. Благодаря Грилишу, который прекрасно сыграл в центре штрафной и покатил мяч мимо голкипера. Третий гол в его последних четырех поединках. До этой серии он в текущем сезоне не забивал вообще.

"Сити" продолжал. Хендерсон парировал удар Гвардиола, позже Фоден чуть не попал под крестовину. Однако в конце тайма все-таки произошел провал у ворот хозяев. Эдерсон был вынужден высоко выходить и вполне мог получить красную карточку. Арбитр ограничился только желтой.

На старте второго тайма Альварес забил прямым ударом из стандарта. Но гол был отменен, ведь у Родри, который не касался мяча, увидели активный офсайд. Однако это не спасло "Пэлас": через минуту Льюис дальним ударом удвоил преимущество хозяев. Дебютный гол в АПЛ для 19-летнего воспитанника МС.

На 62 минуте мог случиться еще один гол после дальнего удара, но попытку Силвы кончиками пальцев парировал Хендерсон. Потом все началось переворачиваться с ног на голову.

То ли не хватило хозяевам сил (не забываем о нуле замен от Гвардиолы), то ли слишком уж поверили "горожане" в победу. Однако все чаще гости пробирались в чужую штрафную. На 76 минуте Диаш слишком вальяжно защищался против прострелившего в центр Шлуппа – оттуда пас замкнул Матета. 2:1 на табло.

Параллельно Ходжсон производил замены. Хозяевам становилось все труднее в обороне. И вот в компенсированное время Фоден вернулся помочь своим защитникам и привез пенальти. Он сбил автора первого гола гостей Матета в ситуации, в которой можно было спокойно обойтись без фола. Олисе развел Эдерсона и мяч по углам. “Кристал Пэлас” сегодня дважды пробил в створ, столько же и забил. Не день бразильского голкипера.

"Стекольщики" остаются на том же 15 месте. Сегодняшняя ничья для них, как чудо (еще и ввиду 0:2 по ходу матча). "Сити" тоже не сдвинулся с четвертой позиции, да и до конца тура подопечных Гвардиолы никто не сдвинет. Разве пока они поедут на КЧМ, то, например, "Тоттенхэм" воспользуется ситуацией. Однако точно у лидеров чемпионата будут еще лучше шансы оторваться от МС. Ситуация для Гвардиолы напрягается.

"Манчестер Сити" - "Кристалл Пэлас" 2:2

Голы: Грилиш 24, Льюис 54 – Матета 76, Олисе 90+5 (пен.)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Родри, Льюис (Стоунс 90+6) – Б. Силва, Фоден, Грилиш – Альварес

Кристал Пэлас: Хендерсон – Клайн (Эзе 90+1), Уорд (Озо 34), Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Олисе, Ридевалд (Ахамада 81), Ричардс, Шлупп (Франко 81) – Матета

Предупреждения: Эдерсон 42 – Андерсен 40

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Комментарии
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Shamilboroda (Дубно)
16.12.2023 в 20:27
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Комментарии 15
Shamilboroda (Дубно)
16.12.2023 в 20:27
Скрипти.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:55
"...згодом Фоден трохи не потрапив під хрестовину" (с) - а шо этому фодику делать под крестовиной??? мож, НЕ ВЛУЧИВ???
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1
0
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 20:17
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2023 в 19:26
Пенальти на добавленной минуте? Попахивает скандалом..
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:43
пеналь чистый!
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0
0
Romerik (YNWA)
16.12.2023 в 19:22
То просто пепка не хоче кар'єру закінчувати. Зливає лисий шарлатан
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0
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trafalgar (Запорожье)
16.12.2023 в 19:08
YNWA
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:11
рано))
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0
0
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 20:21
рано Анка, рано...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:23
рано...анкара...НО!!!)))
 
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trafalgar (Запорожье)
16.12.2023 в 19:08
Я доволен,не люблю сити писец
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:26
я дико даже не извиняюсь, а чей писец по нраву?)))
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:05
без поросёнка слабые
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0
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 20:19
и без Джельсомино
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0
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alex.belogubko (одесса)
16.12.2023 в 19:04
МС--фраера
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