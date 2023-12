АПЛ. Манчестер Сити – Кристал Пелас 2:2. Камбек гостей с минимальными затратами сил

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Манчестер Сити" находится далеко не в лучшей форме, лишь несколько дней назад "горожане" провели довольно изнурительный поединок в Сербии против "Црвены Звезды", а уже во вторник им играть в Саудовской Аравии в полуфинале Клубного чемпионата мира. Что делает Гвардиола? Играет весь матч без замен. Лишь на 90+6 минуте он зачем-то выпустил Стоунса вместо Льюиса. Наверное, чтобы не пропустить третий.

Быстро взяли хозяева мяч под свое владение. Три четверти первого тайма они контролировали круглого и крутились вокруг чужой штрафной. Без моментов у ворот Хендерсона не обошлось.

Дин вышел на поле впервые с 26 сентября, залечив травму. И сразу на седьмой минуте выдал отличный сейв, парировав попытку Альвареса. Впоследствии у хозяев было еще два нереализованных момента, однако на 24 минуте им все-таки удалось открыть счет. Благодаря Грилишу, который прекрасно сыграл в центре штрафной и покатил мяч мимо голкипера. Третий гол в его последних четырех поединках. До этой серии он в текущем сезоне не забивал вообще.

A third goal in consecutive Premier League matches for @JackGrealish ! ???? @ManCity have the lead at home to Crystal Palace ???? #MCICRY pic.twitter.com/phB1NDJiJS

"Сити" продолжал. Хендерсон парировал удар Гвардиола, позже Фоден чуть не попал под крестовину. Однако в конце тайма все-таки произошел провал у ворот хозяев. Эдерсон был вынужден высоко выходить и вполне мог получить красную карточку. Арбитр ограничился только желтой.

На старте второго тайма Альварес забил прямым ударом из стандарта. Но гол был отменен, ведь у Родри, который не касался мяча, увидели активный офсайд. Однако это не спасло "Пэлас": через минуту Льюис дальним ударом удвоил преимущество хозяев. Дебютный гол в АПЛ для 19-летнего воспитанника МС.

На 62 минуте мог случиться еще один гол после дальнего удара, но попытку Силвы кончиками пальцев парировал Хендерсон. Потом все началось переворачиваться с ног на голову.

То ли не хватило хозяевам сил (не забываем о нуле замен от Гвардиолы), то ли слишком уж поверили "горожане" в победу. Однако все чаще гости пробирались в чужую штрафную. На 76 минуте Диаш слишком вальяжно защищался против прострелившего в центр Шлуппа – оттуда пас замкнул Матета. 2:1 на табло.

Параллельно Ходжсон производил замены. Хозяевам становилось все труднее в обороне. И вот в компенсированное время Фоден вернулся помочь своим защитникам и привез пенальти. Он сбил автора первого гола гостей Матета в ситуации, в которой можно было спокойно обойтись без фола. Олисе развел Эдерсона и мяч по углам. “Кристал Пэлас” сегодня дважды пробил в створ, столько же и забил. Не день бразильского голкипера.

A first Premier League goal for Rico Lewis ✨@ManCity double their lead over Crystal Palace thanks to a close-range finish from the 19 year old!#MCICRY pic.twitter.com/TwMPEJ4c4M