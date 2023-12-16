Матч Борнмут - Лутон сегодня уже не доиграют. Врачи проинформировали о состоянии Локьера

Матч 17-го тура АПЛ "Борнмут" - "Лутон" сегодня, 16 декабря, уже не доиграют. Врачи хозяев проинформировали о состоянии капитана "шляпников" Локьера. Сейчас Том в сознании, реагирует на раздражители и подает признаки жизни.

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Футболисты обеих команд вернулись на поле, но, только чтобы отблагодарить фанатов и наградить их аплодисментами.

Напомним, капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо во время матча с "Борнмутом" - поединок прервали на 65-й минуте.