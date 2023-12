Матч Борнмут - Лутон сегодня уже не доиграют. Врачи проинформировали о состоянии Локьера

Матч 17-го тура АПЛ "Борнмут" - "Лутон" сегодня, 16 декабря, уже не доиграют. Врачи хозяев проинформировали о состоянии капитана "шляпников" Локьера. Сейчас Том в сознании, реагирует на раздражители и подает признаки жизни.

Футболисты обеих команд вернулись на поле, но, только чтобы отблагодарить фанатов и наградить их аплодисментами.

Напомним, капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо во время матча с "Борнмутом" - поединок прервали на 65-й минуте.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended.



All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. ???? pic.twitter.com/cBQhMC5EHu