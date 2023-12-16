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Матч Борнмут - Лутон сегодня уже не доиграют. Врачи проинформировали о состоянии Локьера
Игрок потерял сознание во время матча
Фото: Getty Images
Матч 17-го тура АПЛ "Борнмут" - "Лутон" сегодня, 16 декабря, уже не доиграют. Врачи хозяев проинформировали о состоянии капитана "шляпников" Локьера. Сейчас Том в сознании, реагирует на раздражители и подает признаки жизни.
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Футболисты обеих команд вернулись на поле, но, только чтобы отблагодарить фанатов и наградить их аплодисментами.
Напомним, капитану "Лутона" Тому Локьеру
The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended.— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023
All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. ???? pic.twitter.com/cBQhMC5EHu
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