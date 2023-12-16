Волшебное число 10. Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

"Челси" продолжает показывать не стабильную игру. Никогда не знаешь, какой сегодня футбол покажут "пенсионеры". Даже если их соперник - аутсайдер Премьер-лиги.

Высокий класс продолжает демонстрировать Палмер, который отметился 6-м забитым голом за "Челси". Михаил Мудрик также вышел в стартовом составе, но не смог проявить себя и получил худшую оценку среди игроков стартового состава.

Хотя в одном стабильность у подопечных Почеттино есть - они вернулись на 10-ю строчку в АПЛ. Неизменна и позиция "Шефилд Юнайтед" - последняя строчка турнирной таблицы.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Палмер (54), Джексон (61)