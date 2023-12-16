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Волшебное число 10. Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Челси - Шеффилд Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Челси" продолжает показывать не стабильную игру. Никогда не знаешь, какой сегодня футбол покажут "пенсионеры". Даже если их соперник - аутсайдер Премьер-лиги.
Высокий класс продолжает демонстрировать Палмер, который отметился 6-м забитым голом за "Челси". Михаил Мудрик также вышел в стартовом составе, но не смог проявить себя и получил худшую оценку среди игроков стартового состава.
Хотя в одном стабильность у подопечных Почеттино есть - они вернулись на 10-ю строчку в АПЛ. Неизменна и позиция "Шефилд Юнайтед" - последняя строчка турнирной таблицы.
АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0
Голы: Палмер (54), Джексон (61)
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