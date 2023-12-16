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Капитан Лутона Локьер пережил на поле остановку сердца. Сейчас его состояние стабильно

Англия
Обновлено

Заявление Лутона

Капитан Лутона Локьер пережил на поле остановку сердца. Сейчас его состояние стабильно

Фото: Getty Images

Новина українською

Во время матча 17-го тура АПЛ капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо. Из-за этого поединок был остановлен - его доиграют в другой день.

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"Лутон" выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что футболист пережил на поле остановку сердца, но когда его выносили на носилках, то он был в сознании.

На стадионе Локьер получил скорую помощь, а после его доставили в больницу, где он проходит дополнительные обследования.

Ранее футболист перенес операцию на сердце. А несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также терял сознание.

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Источник:
Лутон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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