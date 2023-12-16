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Капитан Лутона Локьер пережил на поле остановку сердца. Сейчас его состояние стабильно
Заявление Лутона
Фото: Getty Images
Во время матча 17-го тура АПЛ капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо. Из-за этого поединок был остановлен - его доиграют в другой день.
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"Лутон" выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что футболист пережил на поле остановку сердца, но когда его выносили на носилках, то он был в сознании.
Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023
He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx
На стадионе Локьер получил скорую помощь, а после его доставили в больницу, где он проходит дополнительные обследования.
Ранее футболист перенес операцию на сердце. А несколько месяцев назад в финале плей-офф за промоушн в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также терял сознание.
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