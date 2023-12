Капитан Лутона Локьер пережил на поле остановку сердца. Сейчас его состояние стабильно

Во время матча 17-го тура АПЛ капитану "Лутона" Тому Локьеру стало плохо. Из-за этого поединок был остановлен - его доиграют в другой день.

"Лутон" выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что футболист пережил на поле остановку сердца, но когда его выносили на носилках, то он был в сознании.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx