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Черная полоса продолжается. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Худший отрезок горожан под руководством Гвардиолы

Черная полоса продолжается. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Владислав Шарапа Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом матче Гвардиола мог обновить свой антирекорд - 5 поединков подряд без побед. Однако Грилиш на пару с Силвой помогли вырвать победу над "Лутоном" и Пеп казалось бы обошел черную полосу.

Однако в следующем матче нехватка ключевых футболистов снова дала о себе знать. Сейчас "горожане" проводят худший отрезок за каденцию Гвардиолы - 1 победа в 6 поединках. Предыдущий антирезультат - 4 безвыигрышных матча в первом сезоне испанца на "Этихаде".

Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-ю строчку в АПЛ с 34-мя баллами. До 1-й позиции 3 балла, однако завтра потенциально они могут перерасти в 6, если "Ливерпуль" обыграет "красных дьяволов".

О "Кристал Пэлас" много не скажешь. Команда в этом сезоне показывает не лучшие результаты и уже не побеждает в 6-и последних поединках. До зоны вылета 8 очков.

Английская Премьер-лига, 17 тур
"Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2:2
Голы: Грилиш 24, Льюис 54 - Матета 76, Олисе 90+5 (пен.)

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