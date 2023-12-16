Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После вылета из еврокубков "Манчестер Юнайтед" едет в гости к своему принципиальному сопернику, который прямо сейчас является лидером Английской Премьер-лиги в пребывает в неплохой форме.

Едут они в гости без своего капитана и после целой серии неудачных матчей. Изменить эту тенденцию именно на "Энфилде" будет очень тяжело, но все возможно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.

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