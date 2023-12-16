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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Повтора 7:0 с прошлого сезона не будет... правда?

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После вылета из еврокубков "Манчестер Юнайтед" едет в гости к своему принципиальному сопернику, который прямо сейчас является лидером Английской Премьер-лиги в пребывает в неплохой форме.

Едут они в гости без своего капитана и после целой серии неудачных матчей. Изменить эту тенденцию именно на "Энфилде" будет очень тяжело, но все возможно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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