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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Повтора 7:0 с прошлого сезона не будет... правда?
Getty Images / Global Images Ukraine
После вылета из еврокубков "Манчестер Юнайтед" едет в гости к своему принципиальному сопернику, который прямо сейчас является лидером Английской Премьер-лиги в пребывает в неплохой форме.
Едут они в гости без своего капитана и после целой серии неудачных матчей. Изменить эту тенденцию именно на "Энфилде" будет очень тяжело, но все возможно.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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