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Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Де Дзерби забуксовала, но буквально слегка
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Роберто Де Дзерби уже не показывают столь динамичный и красивый футбол, как на старте сезона. Хотя на это есть много причин, среди которых как травмы, так и усталость футболистов. Несмотря на это, характер у этих ребят есть и они могут вытаскивать даже очень непростые матчи.
Но соперником на этот раз является "Арсенал", который после небольшого торможения от "Манчестер Сити" просто обязан пользоваться моментом и бороться с "Ливерпулем" за первое место.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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