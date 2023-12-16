Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Подопечные Роберто Де Дзерби уже не показывают столь динамичный и красивый футбол, как на старте сезона. Хотя на это есть много причин, среди которых как травмы, так и усталость футболистов. Несмотря на это, характер у этих ребят есть и они могут вытаскивать даже очень непростые матчи.

Но соперником на этот раз является "Арсенал", который после небольшого торможения от "Манчестер Сити" просто обязан пользоваться моментом и бороться с "Ливерпулем" за первое место.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Брайтон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.