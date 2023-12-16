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Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Команда Де Дзерби забуксовала, но буквально слегка

Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Роберто Де Дзерби уже не показывают столь динамичный и красивый футбол, как на старте сезона. Хотя на это есть много причин, среди которых как травмы, так и усталость футболистов. Несмотря на это, характер у этих ребят есть и они могут вытаскивать даже очень непростые матчи.

Но соперником на этот раз является "Арсенал", который после небольшого торможения от "Манчестер Сити" просто обязан пользоваться моментом и бороться с "Ливерпулем" за первое место.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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