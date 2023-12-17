Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.12.23

Английская Премьер-лига, 17 тур

17 декабря, 16:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Брайтон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Сити" в этом сезоне дает шанс всем. “Арсенал” уже не раз неблагодарно оценивал такие подарки, однако сейчас нужно исправляться. Конечно, если у команды есть чемпионские амбиции. А против кого их доказывать, если не в матче с претендентом на еврокубки, да просто интересным "Брайтоном"?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Арсенала

Немного подсели "канониры". За последние два матча они набрали всего одно очко. Однако такие результаты можно объяснить определенными факторами.

Начнём с Лиги чемпионов. В минувший вторник лондонцы играли заключительный матч группового этапа. В соперниках был лидер чемпионата ПСВ, выигравший все 15 матчей в рамках Эредивизи. Да еще и эта встреча была выездной, но ничего не решала в турнирном плане. Поэтому ничья от дубля “Арсенала” против эйндговенцев – это нормальный результат.

В рамках прошлого тура АПЛ "Арсенал" посетил "Астон Виллу". Честно говоря, вещь неприятная. На этом стадионе недавно был разбит (по игре, не по счету) "Манчестер Сити". "Канониры" тоже не избежали поражения, пусть они выглядели значительно лучше "горожан" в матче с бирмингемцами. Однако и эта потеря очков некритическая, ведь подопечные Артеты все еще идут вторыми с одним зачетным пунктом отрыва от лидера “Ливерпуля”.

Кадры хозяев

В прошлом матче против ПСВ Эльнени впервые в этом сезоне вышел в старте и сразу же травмировался. Кроме египтянина сегодня не сыграют Томмиасу, Партей, Тимбер и Виейра.

Новости Брайтона

Лодка Де Дзерби все еще качается. Особенно это касается внутреннего чемпионата. В то же время в Лиге Европы удалось выровнять ситуацию.

"Чайки" победили "Марсель" в рамках шестого тура группового этапа. Все решил гол Жуана Педро на 88-й минуте. Благодаря ему подопечные Де Дзерби набрали три очка против принципиального соперника, обогнали "провансальцев" и заняли первое место в квартете. Это поможет им избежать раунда стыковых матчей и сразу начать с 1/8 ЛЕ. Прекрасное достижение, учитывая и так плотный календарь сезона.

В турнирной таблице АПЛ "Брайтон" идет на восьмом месте. В общем, для команды уровня “чаек” – это нормальный текущий результат. Однако после их замечательного старта от коллектива итальянского наставника ждали большего. Однако все достаточно легко исправить. Любой положительный результат может поднять “Брайтон” выше в турнирной таблице. Правда, тех же побед у "чаек" немного: всего две за последние 10 матчей в чемпионате.

Кадры гостей

У "Брайтона" проблем с лазаретом больше. Сейчас там находятся Велбек, Лемпти, Марч, Фати, Эступиньян, Энкисо. Также под вопросом игра Уэбстера, который может вернуться на поле после месяца отсутствия.

Последние пять матчей Арсенал и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

12.12. ПСВ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

09.12. Астон Вилла – Арсенал 1:0 (АПЛ)

05.12. Лутон – Арсенал 3:4 (АПЛ)

02.12. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

29.11. Арсенал – Ланс 6:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

14.12. Брайтон – Марсель 1:0 (ЛЕ)

09.12. Брайтон – Бернли 1:1 (АПЛ)

06.12. Брайтон – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

03.12. Челси – Брайтон 3:2 (АПЛ)

30.11. АЕК – Брайтон 0:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч Арсенала и Брайтона

14.05.23. Арсенал – Брайтон 0:3 (АПЛ)

31.12.22. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)

09.11.22. Арсенал – Брайтон 1:3 (Кубок лиги)

09.04.22. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)

02.10.21. Брайтон – Арсенал 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 16 11 4 1 36 - 15 37 2 Арсенал Арсенал 16 11 3 2 33 - 15 36 3 Астон Вилла 16 11 2 3 35 - 20 35 4 Манчестер Сити 17 10 4 3 40 - 20 34 5 Тоттенхэм 17 10 3 4 35 - 23 33 6 Ньюкасл 17 9 2 6 36 - 21 29 7 Манчестер Юнайтед 16 9 0 7 18 - 21 27 8 Брайтон Брайтон 16 7 5 4 33 - 28 26 9 Вест Хэм Юнайтед 16 7 3 6 26 - 30 24 10 Челси 17 6 4 7 28 - 26 22 11 Фулхэм 17 6 3 8 26 - 29 21 12 Брентфорд 16 5 4 7 23 - 22 19 13 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21 - 26 19 14 Борнмут 16 5 4 7 21 - 30 19 15 Кристал Пэлас 17 4 5 8 17 - 25 17 16 Эвертон 17 8 2 7 22 - 20 16 17 Ноттингем Форест 17 3 5 9 17 - 30 14 18 Лутон Таун 16 2 3 11 17 - 32 9 19 Бернли 17 2 2 13 16 - 36 8 20 Шеффилд Юнайтед 17 2 2 13 12 - 43 8

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Брайтон

Прогноз на матч Арсенал – Брайтон от UA-Football

​​​​​​​

“Канониры” отдохнули на два дня больше – сейчас, в условиях плотного графика, это решает многое. В то же время "чайки" прекрасно играют на "Эмирейтс": за последние пять матчей были одержаны четыре победы. Этот поединок должен быть зрелищным, ведь после гола хотя бы одной из команд понесется открытый футбол. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,76).