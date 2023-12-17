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"Меня это не беспокоит": тен Хаг о слухах о его увольнении в случае поражения от Ливерпуля

Англия

Отстают от стандартов

"Меня это не беспокоит": тен Хаг о слухах о его увольнении в случае поражения от Ливерпуля

Фото: manutd.com

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Сегодня в рамках 17 тура АПЛ "Ливерпуль" встретится с "Манчестер Юнайтед", главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о его увольнении в случае поражения.

"Меня это не беспокоит. Я думаю только о победах команды, в этом сезоне мы не достигаем тех стандартов, на которые я рассчитывал", — сказал тен Хаг.

Напомним, после 16 туров "МЮ" находится на седьмом месте с 27 очками.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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