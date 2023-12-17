Манчестер Сити, Ливерпуль и Бавария заинтересованные в Жоау Пальиньи

Как сообщает The Sun, "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бавария" следят за португальским полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальинья.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Бавария" планировала подписать Пальинья летом 2023 года, но трансфер не состоялся, мюнхенская "Бавария" продолжает следить за игроком и не исключает возможности подписания португальца этой зимой.

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" также заинтересованы в 28 летнем португальце, они готовы отдать за него 50-70 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Жоау Пальинья сыграл 16 игр, забил два гола и отдал одну результативную передачу.