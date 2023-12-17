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Полузащитник Манчестер Сити на правах аренды перейдет в Ювентус

Англия
Обновлено

Срок аренды пока неизвестен

Полузащитник Манчестер Сити на правах аренды перейдет в Ювентус

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

Как сообщает журналист Марко Контерио, полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс определился со своим будущим, он перейдет в "Ювентус" на правах аренды.

Ранее в СМИ ходили слухи о заинтересованности руководства "МЮ" к английскому полузащитнику.

На текущий момент между "Юве" и "Манчестер Сити" проходят переговоры по зарплате.

Напомним, за этот сезон Калвин Филлипс отыграл 306 минут.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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