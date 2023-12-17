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Полузащитник Манчестер Сити на правах аренды перейдет в Ювентус
Срок аренды пока неизвестен
Фото: twitter.com/LUFC
Как сообщает журналист Марко Контерио, полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс определился со своим будущим, он перейдет в "Ювентус" на правах аренды.
???? La #Juventus accelera per Kalvin Phillips del #ManchesterCity— Marco Conterio (@marcoconterio) December 17, 2023
???????????????????????????? C'è l'ok del giocatore al trasferimento in prestito. Ora trattativa tra Juve e #MCFC per trattare sulle condizioni del pagamento dell'ingaggio.
➡ Il suo possibile arrivo a Torino non esclude un altro colpo in… pic.twitter.com/8R9xw4H07e
Ранее в СМИ ходили слухи о заинтересованности руководства "МЮ" к английскому полузащитнику.
На текущий момент между "Юве" и "Манчестер Сити" проходят переговоры по зарплате.
Напомним, за этот сезон Калвин Филлипс отыграл 306 минут.
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