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Айвен Тоуни заинтересован в продолжении карьеры в Арсенале
Переговоры еще не начались
Brentford
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни определился по поводу своего будущего в карьере.
Ранее СМИ писали о заинтересованности "Челси", "Арсенала" в покупке 27-летнего нападающего Айвена Тоуни. "Брентфорд" готов отдать игрока за 100 млн фунтов.
Daily Mail, ссылаясь на Фабрицио Романо, пишет, что Айвен Тоуни если и куда-нибудь перейдет, то это будет "Арсенал".
Напомним, в предыдущем сезоне Айвен Тоуни забил 20 голов в 33 играх и отдал 4 голевых передачи.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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