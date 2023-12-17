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Айвен Тоуни заинтересован в продолжении карьеры в Арсенале

Англия

Переговоры еще не начались

Айвен Тоуни заинтересован в продолжении карьеры в Арсенале

Brentford

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Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни определился по поводу своего будущего в карьере.

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Ранее СМИ писали о заинтересованности "Челси", "Арсенала" в покупке 27-летнего нападающего Айвена Тоуни. "Брентфорд" готов отдать игрока за 100 млн фунтов.

Daily Mail, ссылаясь на Фабрицио Романо, пишет, что Айвен Тоуни если и куда-нибудь перейдет, то это будет "Арсенал".

Напомним, в предыдущем сезоне Айвен Тоуни забил 20 голов в 33 играх и отдал 4 голевых передачи.

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Арсенал (Лондон) Айвен Тоуни
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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