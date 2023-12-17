Эрик тен Хаг перед игрой против Ливерпуля: Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим

Эрик тен Хаг перед игрой против Ливерпуля прокомментировал, что он ждет от игры и от команды:

"Перед любой игрой я твердо уверен, что мы победим, и сегодня не исключение. Команда неоднократно доказывала свой уровень в определенных матчах, находясь под высоким давлением, мы можем играть в хороший футбол", — приводит слова тен Хага The Telegraph.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 18:30.