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Эрик тен Хаг перед игрой против Ливерпуля: Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим

Англия

Тренер красных дьяволов положительно настроен

Эрик тен Хаг перед игрой против Ливерпуля: Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрик тен Хаг перед игрой против Ливерпуля прокомментировал, что он ждет от игры и от команды:

"Перед любой игрой я твердо уверен, что мы победим, и сегодня не исключение. Команда неоднократно доказывала свой уровень в определенных матчах, находясь под высоким давлением, мы можем играть в хороший футбол", — приводит слова тен Хага The Telegraph.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 18:30.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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