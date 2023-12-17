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Зинченко против Де Дзерби. Арсенал – Брайтон. Смотреть прямую видеотрансляцию матча
Мощный матч с украинскими нотками
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Брайтон" – довольно интересные команды. Кроме зрелищной игры, они борются за высокие места. "Канониры" сейчас претендуют на позицию лидера, в то же время "чайки" работают над возвращением в первую четверку. Украинский сборник Александр Зинченко появится в основе против бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Матч обещает быть интересным.
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Арсенал – Брайтон
17 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - БрайтонСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2023 в 15:50
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