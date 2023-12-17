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Зинченко против Де Дзерби. Арсенал – Брайтон. Смотреть прямую видеотрансляцию матча

Англия

Мощный матч с украинскими нотками

Зинченко против Де Дзерби. Арсенал – Брайтон. Смотреть прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" и "Брайтон" – довольно интересные команды. Кроме зрелищной игры, они борются за высокие места. "Канониры" сейчас претендуют на позицию лидера, в то же время "чайки" работают над возвращением в первую четверку. Украинский сборник Александр Зинченко появится в основе против бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Матч обещает быть интересным.

Арсенал – Брайтон

17 декабря, 16:00

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Арсенал - Брайтон
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2023 в 15:50
болеем за Дзерби человек Украины --удачи и победы
sticker
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.12.2023 в 15:50
болеем за Дзерби человек Украины --удачи и победы
sticker
Ответить
0
0

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