Зинченко против Де Дзерби. Арсенал – Брайтон. Смотреть прямую видеотрансляцию матча

"Арсенал" и "Брайтон" – довольно интересные команды. Кроме зрелищной игры, они борются за высокие места. "Канониры" сейчас претендуют на позицию лидера, в то же время "чайки" работают над возвращением в первую четверку. Украинский сборник Александр Зинченко появится в основе против бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Матч обещает быть интересным.

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Арсенал – Брайтон

17 декабря, 16:00

Прямая трансляция: Setanta Sports

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