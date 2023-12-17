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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Центральный матч тура – смотреть прямую трансляцию

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги пройдет на "Энфилде" и команда Клоппа готовится принять у себя дома принципиального соперника в лице "Манчестер Юнайтед". Форма "красных дьяволов" настолько навевает уныние, что мало кто ожидает даже ничьей в этой игре и кажется, что победа хозяев здесь неизбежна. Впрочем, большие матчи всегда могут подарить удивительные метаморфозы. Одно дело - проводить неудачную серию, совсем другое - уверенно провести один отдельный матч, на который ты настраиваешься по-особенному.

Чемпионат Англии, 17-й тур

17 декабря 2023. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" 18:30 "Манчестер Юнайтед"

Телетрансляция – Setanta Sports

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