АПЛ. Безжалостный Вест Хэм и воровство в Брентфорде

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Брентфорд)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Брентфорд" — "Астон Вилла" 1:2

Голы: Льюис-Поттер (45) — Морено (77), Уоткинс (85)

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Пиннок, Ми — Годдос, Дамсгор (Оньека, 68), Норгор, Янельт (Ярмолюк, 89), Рорслев (Олакигбе, 89) — Льюис-Поттер (Мопе, 68), Висса (Коллинз, 76)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес (Дзаньоло, 81) — Кэш (Бэйли, 65) Камара, Рамзи (Дендонкер, 90), Макгинн, Морено — Диаби (Дуран, 65), Уоткинс

Предупреждения: Норгор (46), Годдос (86), Янельт (89), Оньека (90+1), Мопе (90+2) — Бэйли (80), Конса (86), Дуран (87), Мартинес (90+8)

Удаления: Ми (71) — Камара (90+7)

После достаточно громких побед над "Манчестер Сити" и "Арсеналом" подопечные Унаи Эмери стали реальным претендентом на чемпионство, по крайней мере сам главный тренер подтвердил это на одной из своих конференций. Он действительно рассматривает свою команду как одного из претендентов на первое место и имеет на это полное право, учитывая игровую форму команды и матчи с потенциальными прямым конкурентами.

Впрочем сегодня задача была проще, сегодня они приехали в гости к "Брентфорду", где у них нет домашней протекции (не забываем, что именно в родных стенах "Вилла" выиграла 15 матчей подряд), на выезде все не настолько просто. Но и соперник был не самый сильный, поэтому после такой серии от бирмингемцев ожидали очередной победы, несмотря на определенные проблемы с составом как из-за травм, так и из-за дисквалификаций, в частности не играли Люка Динь и Дуглас Луиз.

Но все прошло не так легко, как того кто-то мог ожидать. Да, с самого начала игры "вилланы" взяли мяч под свой контроль, впрочем их попытки пробить Флеккена выглядели слабо. Они набили немало ударов по чужим воротам, но большинство из них были ударами с дальнего расстояния и не из самых выгодных позиций. Имея игровое преимущество примерно первые полчаса матча, самый опасный момент все равно создали хозяева. Дамсгар пробивал из убойной позиции, но Эмилиано Мартинес сумел спасти свою команду.

Впоследствии "Вилла" все же отдала инициативу в ноги "пчел" и те с радостью воспользовались подобным подарком, забив гол в раздевалку. После углового Кин Льюис-Поттер обокрал невнимательного Алекса Морено и пробил точно в дальний угол, без шансов для Мартинеса. Это первый гол для молодого Льюиса-Поттера в АПЛ, этот момент он точно не забудет никогда. 1:0.

Второй тайм начался так же, как и первый: круглый под контролем у "вилланов", но без реальных обострений. Проводя атаки куда реже, "Брентфорд" имел куда более интересные и опасные моменты. Однако переломный момент произошел на 71-й минуте, когда Бен Ми пошел в неосторожный подкат прямой ногой, за что и получил красную карточку.

Как только "Астон Вилла" осталась в меньшинстве, мы увидели немного другую, более острую и уверенную в себе команду. Леон Бейли, который вышел на замену во втором тайме, отдал идеальную подачу на Алекса Морено на дальнюю штангу, а испанец головой отправил круглого в сетку ворот и извинился за пропущенный гол. 1:1.

Давление со стороны команды Эмери после этого не прекращалось и после очередного углового Бубакар Камара сбросил мяч на Олли Уоткинса, который вывел свою команду вперед. Ничем сегодня не запомнился Уоткинс, вообще плохой матч в исполнении нападающего бирмингемцев, но его гол стал спасительным и победным. Бывает и такое.

Ничего интересного в исполнении "Виллы" до удаления Бена Ми мы почти не видели. Вот так одна красная карточка может изменить ход всего матча. Сегодня "Брентфорд" может винить только себя. Они делали все правильно, но одна красная карточка изменила почти все. В концовке Бубакар Камара выровнял составы и получил красную карточку за удар Егора Ярмолюка, но это уже особо ни на что не повлияло. "Вилланы" выходят на вторую строчку как минимум до завершения матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 3:0

*На 58 минуте гол Пабло Сарабии был отменен из-за офсайда

Голы: Кудус (22, 32), Боуэн (74)

"Вест Хэм": Фабьянски — Цоуфал (Керер, 90+1), Агерд, Зума, Эмерсон — Соучек, Альварес (Форнальс, 70), Уорд-Праус — Кудус (Ингс, 87), Боуэн, Пакета (Мубама, 87)

"Вулверхэмптон": Бентли — Килман, Доусон, Тоти (Аит-Нури, 70) — Семеду (Доэрти, 80), Лемина (Дойл, 80), Гомеш, Белльгард — Сарабия, Хван, Кунья

Предупреждения: Зума (45+4), Цоуфал (88), Керер (90+3) — Тоти (45+2)

Приезд на "Лондон Стэдиум" всегда острых и неожиданных "волков" намекал нам на очень интересный матч. Подопечные Дэвида Мойеса все же в неплохой форме (выносим поражение против "Фулхэма" за скобки) и были готовы к матчу с непростым соперником. А гости наоборот, как раз потеряли оптимальный игровой ход, одержав всего 2 победы в последних 6 матчах.

Готовность "молотобойцев" прекрасно проиллюстрировал ганский форвард Мохамед Кудус не без помощи Лукаса Пакета. Великолепное начало матча было конвертировано в забитые голы. Сначала Кудус получил неплохой пас в после смещения в центр пробил из-за пределов штрафной площади, чего явно не ожидал Дэвид Бентли. 0:1.

Впоследствии мы увидели и второй гол в исполнении Кудуса и снова после передачи от Пакета, на это раз ганец пробил в дальний угол ворот. Слишком просто? Возможно. Но "волки" действительно упустили своих соперников в переходных фазах, здесь стоит задавать вопросы футболистам "Вулверхэмптона".

Во втором тайме они попытались ответить на такую наглость, у них даже получилось это сделать на 58-й минуте, но гол Пабло Сарабии был отменен из-за офсайда. Впрочем, чтобы не оставалось никаких сомнений по поводу того, кто сегодня был сильнее, Джаррод Боуэн отправил третий гол в ворота Бентли и снова ассистентом выступил Лукас Пакета. Хет-трик из ассистов на счету бразильца сегодня. Красивая и уверенная победа команды Мойеса.