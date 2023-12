АПЛ. Арсенал – Брайтон 2:0. Разница в счете могла быть больше

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Арсенал" ситуативно вырывается на первое место в турнирной таблице. По крайней мере, до завершения матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед", который начнется вот-вот – в 18:30. "Чайки" должны были подтвердить свой статус игры под руководством Де Дзерби и навязать борьбу "канонирам". Но получилось у них "не очень".

Впервые за 49 матчей итальянского тренера в АПЛ его подопечные не нанесли ни одного удара в первом тайме. Да, команда, которая до этого поединка имела результативность на уровне с тем же "Арсеналом", не смогла хоть раз до перерыва пробить. В то же время "канониры" 15 раз стреляли по воротам соперника. Однако обе команды на перерыв пошли с нулем на табло.

⏰ 20 minutes gone here in north London..



⬛️ Low Saka shot smothered by Verbruggen

⬛️ Odegaard sees an effort fly just wide

⬛️ Jesus' drive from distance on target



Let’s keep going, Gunners ✊



???? 0-0 ???? (20) pic.twitter.com/wuynZfUr9f