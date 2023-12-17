АПЛ. Арсенал – Брайтон 2:0. Разница в счете могла быть больше

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Арсенал" ситуативно вырывается на первое место в турнирной таблице. По крайней мере, до завершения матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед", который начнется вот-вот – в 18:30. "Чайки" должны были подтвердить свой статус игры под руководством Де Дзерби и навязать борьбу "канонирам". Но получилось у них "не очень".

Впервые за 49 матчей итальянского тренера в АПЛ его подопечные не нанесли ни одного удара в первом тайме. Да, команда, которая до этого поединка имела результативность на уровне с тем же "Арсеналом", не смогла хоть раз до перерыва пробить. В то же время "канониры" 15 раз стреляли по воротам соперника. Однако обе команды на перерыв пошли с нулем на табло.

⏰ 20 minutes gone here in north London..



⬛️ Low Saka shot smothered by Verbruggen

⬛️ Odegaard sees an effort fly just wide

⬛️ Jesus' drive from distance on target



Let’s keep going, Gunners ✊



???? 0-0 ???? (20) pic.twitter.com/wuynZfUr9f — Arsenal (@Arsenal) December 17, 2023

Атакующая линия хозяев очень свободно чувствовала себя у чужих ворот. Сначала они обостряли прострелами, но Жезусу чуть-чуть не хватало, чтобы их замкнуть. Со временем уже прицелился Эдегор, но в створ не попал. Самые убийственные моменты были у Мартинелли на 32 минуте и Хаверца на 39. Оба пробивали практически в пустые ворота, но в обоих случаях мешал ван Геке.

А вот на восьмой минуте второго тайма сразу прорвало. После неточной подачи Сака с углового мяч с рикошетом дошел до Жезуса. Тот свой долгоожидаемый шанс реализовал, расстреляв головой пустые ворота. Третий гол бразильца в текущей АПЛ.

Gabriel Jesus heads in! ????



Arsenal finally break the deadlock - but no side has kept a Premier League clean sheet against Brighton yet this season ❌#ARSBHA pic.twitter.com/XZQiGhrSZ8 — Premier League (@premierleague) December 17, 2023

В середине второго тайма с интервалом в несколько минут хозяева трижды угрожали воротам соперника. Однажды спас Данк, еще раз – голкипер Вербругген. Также точность подводила "канониров".

Хотя и “Брайтон” практически не атаковал, но на этапе последних 15 минут поединка достаточно было одного мощного выпада к чужим воротам для хотя бы ничьей. Единственная потенциально голевая атака гостей произошла на 83-й минуте. Митома прострелил на дальнюю штангу, откуда Гросс мог делать счет 1:1. Не попал немец.

“Чайки” поздно взялись за голову, ведь начали увеличивать количество своих наступлений только перед финальным свистком. Более того, этим воспользовались именно подопечные Артеты. На 87 минуте Хаверц классно открылся между соперниками и завершил контратаку "Арсенала". Четвертый гол немца в последних семи матчах.

Выиграть группу Лиги Европы – это хорошо. Однако все же главной задачей для английских клубов всегда является АПЛ. Сейчас во внутреннем чемпионате для “Брайтона” ситуация неутешительная: он опустился на девятое место. Отрыв от того же "Арсенала", который в настоящее время лидирует, составляет 13 очков – половина зачетных пунктов, которые сейчас есть у "чаек".

"Арсенал" - "Брайтон" 2:0

Голы: Жезус 53, Гаверц 87

Арсенал: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 90+3) – Эдегор, Райс, Гаверц (Смит-Роу 89) – Сака (Нелсон 89), Жезус (Нкетиа 81), Мартинелли (Троссард 82)

Брайтон: Вербругген – Велтман (Гиншелвуд 27), ван Геке, Данк, Милнер (Игорь 60) – Гросс, Гилмор – Адингра (Велбек 79), Лаллана (Буонанотте 60), Митома – Фергюсон (Педро 60)

Предупреждения: Уайт 38, Артета 43 (за пределами поля) – Митома 43, Гросс 89