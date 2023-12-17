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Ярмолюк вышел на поле на последние минуты матча с Астон Виллой

Англия
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Нужен гол

Ярмолюк вышел на поле на последние минуты матча с Астон Виллой

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Продолжается матч "Брентфорд" - "Астон Вилла". По состоянию на 90-ю минуту счет 1:2 в пользу гостей.

Спасать ситуацию вышел Егор Ярмолюк. На 89-й минуте он заменил Рерслева Расмуссена.

Арбитр добавил 10 минут к основному времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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