С полными силами после ЛЧ. Арсенал - Брайтон 2:0. Обзор матча и видео голов

После передышки основных игроков в Лиге Чемпионов подопечные Артеты возвращаются в АПЛ и без проблем разбираются с проблемным "Брайтоном" Де Дзерби.
Счет на табло 2:0, на самом деле он мог быть больше. Хоть владение мячом между командами равное, однако статистика ударов полностью за "канонирами" - 26 против 6. То же самое можно сказать и о корнере.
В чем лучше был "Брайтон", так это в количестве пасов и в работе в защите. Конечно, если соперники постоянно бьют по воротам, ничего не остается как пытаться отобрать мяч и вынести его как можно дальше.
"Арсенал" поднимается на первую строчку, однако последнее слово в этом туре за "Ливерпулем".