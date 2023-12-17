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С полными силами после ЛЧ. Арсенал - Брайтон 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Арсенал - Брайтон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

С полными силами после ЛЧ. Арсенал - Брайтон 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

После передышки основных игроков в Лиге Чемпионов подопечные Артеты возвращаются в АПЛ и без проблем разбираются с проблемным "Брайтоном" Де Дзерби.

Счет на табло 2:0, на самом деле он мог быть больше. Хоть владение мячом между командами равное, однако статистика ударов полностью за "канонирами" - 26 против 6. То же самое можно сказать и о корнере.

В чем лучше был "Брайтон", так это в количестве пасов и в работе в защите. Конечно, если соперники постоянно бьют по воротам, ничего не остается как пытаться отобрать мяч и вынести его как можно дальше.

"Арсенал" поднимается на первую строчку, однако последнее слово в этом туре за "Ливерпулем".

Английская Премьер-лига, 17 тур
"Эмирейтс" (Лондон)
"Арсенал" - "Брайтон" 2:0
Голы: Жезус 53, Гаверц 87

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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