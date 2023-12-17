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Тяжелая доминация. Брентфорд - Астон Вилла 1:2. Обзор матча и видео голов
Брентфорд - Астон Вилла ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Можно сказать, что этот поединок начался именно со второго тайма. В первом голом в раздевалку отметился форвард "пчел" Льюис Поттер и Унай Эмери должен был вносить коррективы, что он и сделал.
Вся статистика на стороне "виллан", что справедливо вылилось в победу "Астон Виллы". В 2023 году они выиграли 25 матчей Премьер-лиги, что является лучшим показателем за календарный год за всю их историю.
АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Брентфорд)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Брентфорд" - "Астон Вилла" 1:2
Голы: Льюис-Поттер (45), Морено (77), Уоткинс (85)
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