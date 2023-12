АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0. Вывеска себя не оправдала

"Ливерпуль" впервые в сезоне не победил дома, хотя нанес аж 34 удара по воротам "Манчестер Юнайтед" – рекордный показатель в сухих матчах АПЛ, по крайней мере за то время, как Opta собирает статистику. "МЮ"? Для "дьяволов" главной задачей было не допустить повторения мартовского приезда на "Энфилд" (7:0), они справились.

Первая 45-минутка вышла очень бедной на события. Естественно, матч стартовал с фирменного давления "Ливерпуля". Хозяева закрыли "Манчестер Юнайтед" в гостевой штрафной площадке минут на десять, однако манкунианцы выстояли, а дальше прессинг мерсисайдцев выглядел уже не так угрожающе.

До перерыва "Ливерпуль" создал только один (!) реально опасный момент. Ван Дейк во время подачи с корнера продавил Шоу и Варана, и подкинул немного работы для Онана. Все остальные эпизоды тянули, скорее, на небольшие пожары около вратарской Андре, которые "дьяволам" удавалось своевременно потушить.

Gary Neville: "This is the worst atmosphere I've seen at Anfield. This is Liverpool vs. Manchester United It's been so quiet and that's since 5 minutes in." — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 17, 2023

В свою очередь "МЮ" даже не помышлял об атаке, подопечные Тен Хага просто довольствовались тем, что им удавалось присыпать "красных", сбивать темп встречи. Тем более, даже выход из обороны как таковой "Юнайтед" давался с трудом, в действиях гостей возникало немало брака.

А вот второй тайм, к счастью, получился бодрым: игра открылась, "Ливерпуль" начал атаковать гораздо смелее, уже не так шаблонно. Классно бил Александер-Арнольд, Онана вообще не реагировал на удар защитника, Тренту оставалось лишь попасть в створ ворот. Остро проверяли голкипера "МЮ" Мохамед Салах и Луис Диас. Гости тоже получили классный шанс: Мактоминей вывел Хейлунда на расстрел Алиссона, а Расмус умудрился зарядить прямо во вратаря "Ливерпуля".

It's end to end stuff at Anfield as United push for an opener.



Keep fighting, lads! ????#MUFC || #LIVMUN pic.twitter.com/gg1YdX1P84 — Manchester United (@ManUtd) December 17, 2023

Штурм владений "Юнайтед" получился смазанным, внимание публики перебрал на себя арбитр поединка Майкл Оливер. Судья не поставил пенальти в ворота гостей на 85-й минуте, когда мяч от газона попал в руку Шоу, а затем показал странную красную карточку Далоту. Диего начал ругаться с рефери после того, как чисто забрал сферу у Салаха, и Оливер неправильно рассудил, от кого именно снаряд ушел за боковую. Две желтые в течение 10 секунд за споры с арбитром? Чисто английское судейство.

Diogo Dalot really got two yellow cards for dissent in 10 seconds ???? pic.twitter.com/b1pzbVXlYO — B/R Football (@brfootball) December 17, 2023

"Ливерпуль" по итогам 17-го тура уступил первую позицию "Арсеналу" (39 очков против 38). Если "Манчестер Сити" пока находится на относительно комфортном расстоянии в 4 балла от "красных", то "Астон Вилла" располагается на третьей строчке с таким же количеством зачетных пунктов (38). "Юнайтед" – седьмой (28), в спину дышат "Вест Хэм" (27) и "Брайтон" (26), а сцепиться за более высокие места можно пока разве что с "Ньюкаслом" (29)

34 - Liverpool had 34 shots against Man Utd, their most on record (from 2003-04) in a Premier League game without scoring, and the most by any side without a goal in the competition since Man Utd's 38 v Burnley in October 2016. Wasteful. pic.twitter.com/v5wHYKfK03 — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2023

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас – Собослаи (Гомес, 61), Эндо, Гравенберх (Гакпо, 61) – Салах, Нуньес (Эллиотт, 78), Диас (Джонс, 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Эванс, Варан, Шоу – Мейну (Межбри, 82), Амрабат – Антони (Пельистри, 82), Мактоминей, Гарначо (Рашфорд, 71) – Хейлунд

Предупреждения: Нуньес (21), Эндо (45+2) – Мейну (27), Амрабат (35), Шоу (88), Рашфорд (90+2), Далот (90+4)

Удаление: Далот (90+4)