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АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0. Вывеска себя не оправдала

Англия
Обновлено

Хозяева не смогли, гости не захотели

АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0. Вывеска себя не оправдала

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" впервые в сезоне не победил дома, хотя нанес аж 34 удара по воротам "Манчестер Юнайтед" – рекордный показатель в сухих матчах АПЛ, по крайней мере за то время, как Opta собирает статистику. "МЮ"? Для "дьяволов" главной задачей было не допустить повторения мартовского приезда на "Энфилд" (7:0), они справились.

Первая 45-минутка вышла очень бедной на события. Естественно, матч стартовал с фирменного давления "Ливерпуля". Хозяева закрыли "Манчестер Юнайтед" в гостевой штрафной площадке минут на десять, однако манкунианцы выстояли, а дальше прессинг мерсисайдцев выглядел уже не так угрожающе.

До перерыва "Ливерпуль" создал только один (!) реально опасный момент. Ван Дейк во время подачи с корнера продавил Шоу и Варана, и подкинул немного работы для Онана. Все остальные эпизоды тянули, скорее, на небольшие пожары около вратарской Андре, которые "дьяволам" удавалось своевременно потушить.

В свою очередь "МЮ" даже не помышлял об атаке, подопечные Тен Хага просто довольствовались тем, что им удавалось присыпать "красных", сбивать темп встречи. Тем более, даже выход из обороны как таковой "Юнайтед" давался с трудом, в действиях гостей возникало немало брака.

А вот второй тайм, к счастью, получился бодрым: игра открылась, "Ливерпуль" начал атаковать гораздо смелее, уже не так шаблонно. Классно бил Александер-Арнольд, Онана вообще не реагировал на удар защитника, Тренту оставалось лишь попасть в створ ворот. Остро проверяли голкипера "МЮ" Мохамед Салах и Луис Диас. Гости тоже получили классный шанс: Мактоминей вывел Хейлунда на расстрел Алиссона, а Расмус умудрился зарядить прямо во вратаря "Ливерпуля".

Штурм владений "Юнайтед" получился смазанным, внимание публики перебрал на себя арбитр поединка Майкл Оливер. Судья не поставил пенальти в ворота гостей на 85-й минуте, когда мяч от газона попал в руку Шоу, а затем показал странную красную карточку Далоту. Диего начал ругаться с рефери после того, как чисто забрал сферу у Салаха, и Оливер неправильно рассудил, от кого именно снаряд ушел за боковую. Две желтые в течение 10 секунд за споры с арбитром? Чисто английское судейство.

"Ливерпуль" по итогам 17-го тура уступил первую позицию "Арсеналу" (39 очков против 38). Если "Манчестер Сити" пока находится на относительно комфортном расстоянии в 4 балла от "красных", то "Астон Вилла" располагается на третьей строчке с таким же количеством зачетных пунктов (38). "Юнайтед" – седьмой (28), в спину дышат "Вест Хэм" (27) и "Брайтон" (26), а сцепиться за более высокие места можно пока разве что с "Ньюкаслом" (29)

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас – Собослаи (Гомес, 61), Эндо, Гравенберх (Гакпо, 61) – Салах, Нуньес (Эллиотт, 78), Диас (Джонс, 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Эванс, Варан, Шоу – Мейну (Межбри, 82), Амрабат – Антони (Пельистри, 82), Мактоминей, Гарначо (Рашфорд, 71) – Хейлунд

Предупреждения: Нуньес (21), Эндо (45+2) – Мейну (27), Амрабат (35), Шоу (88), Рашфорд (90+2), Далот (90+4)

Удаление: Далот (90+4)

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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
17.12.2023 в 21:00
В обох команд жахливий півзахист. З "Юнайтед" все ясно, от від "Ліверпуля" хотілось більшого. Собослай і Ендо найгірші в "Ліверпулі" були в матчі, і Ґравенберх теж щось видатне не показав. Втрат багато, креативу ніякого від них не було. Доволі нудотний матч, на жаль.
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Комментарии 3
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PiterCantrope (Франківськ)
17.12.2023 в 21:00
В обох команд жахливий півзахист. З "Юнайтед" все ясно, от від "Ліверпуля" хотілось більшого. Собослай і Ендо найгірші в "Ліверпулі" були в матчі, і Ґравенберх теж щось видатне не показав. Втрат багато, креативу ніякого від них не було. Доволі нудотний матч, на жаль.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
17.12.2023 в 20:40
На перемогу не дожали і в цілому не награли, але і лисий х"й зі своїм автопарком не заслужив на нічию. Якось так
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walcom (Киев)
17.12.2023 в 21:19
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