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Матч Лутон - Борнмут, в котором Локьер потерял сознание, будет переигран

Англия

По правилам АПЛ матч должны сыграть с начала, не учитывая текущий результат

Матч Лутон - Борнмут, в котором Локьер потерял сознание, будет переигран

Фото: Getty Images

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Матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Лутон" - "Борнмут", в котором капитан хозяев Локьер потерял сознание, будет переигран.

По правилам лиги любая игра, прерванная с согласия судьи, будет переиграна. Дата и время проведения поединка будут определены руководством лиги. Ожидается, что АПЛ планирует придерживаться протокола, изложенного в регламенте, поэтому игра начнется с первой минуты.

Напомним, что на 59-й минуте поединка Том Локьер потерял сознание. Врачи диагностировали остановку сердца, однако, после помощи, футболист пришел в себя. Матч остановили при счете 1:1.

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Лутон Таун Борнмут Том Локьер
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Источник:
dailymail.co.uk
Опубликовал: Владислав Шарапа
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