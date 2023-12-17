Матч Лутон - Борнмут, в котором Локьер потерял сознание, будет переигран

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Лутон" - "Борнмут", в котором капитан хозяев Локьер потерял сознание, будет переигран.

По правилам лиги любая игра, прерванная с согласия судьи, будет переиграна. Дата и время проведения поединка будут определены руководством лиги. Ожидается, что АПЛ планирует придерживаться протокола, изложенного в регламенте, поэтому игра начнется с первой минуты.

Напомним, что на 59-й минуте поединка Том Локьер потерял сознание. Врачи диагностировали остановку сердца, однако, после помощи, футболист пришел в себя. Матч остановили при счете 1:1.