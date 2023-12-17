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Лутон обновил информацию о состоянии Локьера
Капитан находится в больнице
Luton
"Лутон" обновил информацию о состоянии здоровья своего капитана Тома Локьера. В своем твиттер-аккаунте клуб выпустил заявление, в котором рассказывается о том, что игрок находится в больнице и проходит необходимые тесты:
"Несмотря на то, что наш капитан Том Локьер остается в больнице после остановки сердца, которую он перенес вчера на поле в Борнмуте. Мы понимаем, что болельщики обеспокоены его здоровьем и что СМИ очень заинтересованы в его состоянии.
Том все еще проходит тесты и сканирование. Он ожидает результатов, прежде чем будут определены следующие шаги для его выздоровления.
Мы не можем предоставить оперативный комментарий относительно его ситуации и просим всех СМИ дождаться любых обновлений, которые будут опубликованы на официальных ресурсах клуба, когда наступит подходящее время.
Мы все хотим лучшего для Томата и всей семьи Локьер и вежливо просим уважать его и их частную жизнь в это трудное время.", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что поединок между "Лутоном" и "Борнмутом" был прерван из-за потери сознания капитана хозяев.
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