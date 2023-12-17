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Вопреки всем ожиданиям. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор главных моментов матча

Англия
Обновлено

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Вопреки всем ожиданиям. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор главных моментов матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

Перед матчем никто не ожидал ничейного результата. Форма "манкунианцев" в последних поединках говорила сама за себя. Если обратиться к статистическим данным - подопечные Клоппа полностью переиграли команду тен Хага. 69%-31% владения мячом, 34 удара по воротам против 6, 12 угловых против 0.

Апогеем беспомощности МЮ стало удаление Далота на последних минутах матча.

Проблема "мерсисайдцев" в этом противостоянии - реализация. 2.35 xG и ни одного забитого гола, как яркое описание поединка.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

Удаление: Далот (90+4)

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Шарапа
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