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Вопреки всем ожиданиям. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Обзор главных моментов матча
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Перед матчем никто не ожидал ничейного результата. Форма "манкунианцев" в последних поединках говорила сама за себя. Если обратиться к статистическим данным - подопечные Клоппа полностью переиграли команду тен Хага. 69%-31% владения мячом, 34 удара по воротам против 6, 12 угловых против 0.
Апогеем беспомощности МЮ стало удаление Далота на последних минутах матча.
Проблема "мерсисайдцев" в этом противостоянии - реализация. 2.35 xG и ни одного забитого гола, как яркое описание поединка.
АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
Удаление: Далот (90+4)
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