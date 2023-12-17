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Клопп про 0:0 с МЮ: Даже при 7:0 мы так не доминировали как сегодня

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Потеряли 2 очка

Клопп про 0:0 с МЮ: Даже при 7:0 мы так не доминировали как сегодня

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, откровенно, расстроен безголевой ничьей с "Манчестер Юнайтед", ведь его команда делала все, чтобы забить и победить.

Я видел много хороших вещей, единственное, что я не вижу - результат. Мы должны были забить. Мы спешили в некоторых моментах, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Каждый видел то, что мы хотели, наш контрпрессинг командой был хороший.

Я не помню такой доминирующей игры против МЮ - даже при 7-0. Сейчас 0-0. Они, видимо, чувствуют себя немного лучше нас. Но мы принимаем это и продолжаем.

Я ожидал такой игры. Если мы будем играть так, противоположной команде будет трудно вырваться со своей половины, а то, как Юнайтед защищается, было с большой страстью. Если вы забиваете, это меняет динамику игры, и они немного открываются и рискуют больше. Но ничего не изменилось, они бросили все, и это 0-0.

"Ливерпуль" опустился на второе место АПЛ. Теперь у них 38 очков, а первый "Арсенал" на балл больше.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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