Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп про 0:0 с МЮ: Даже при 7:0 мы так не доминировали как сегодня
Потеряли 2 очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, откровенно, расстроен безголевой ничьей с "Манчестер Юнайтед", ведь его команда делала все, чтобы забить и победить.
Я видел много хороших вещей, единственное, что я не вижу - результат. Мы должны были забить. Мы спешили в некоторых моментах, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Каждый видел то, что мы хотели, наш контрпрессинг командой был хороший.
Я не помню такой доминирующей игры против МЮ - даже при 7-0. Сейчас 0-0. Они, видимо, чувствуют себя немного лучше нас. Но мы принимаем это и продолжаем.
Я ожидал такой игры. Если мы будем играть так, противоположной команде будет трудно вырваться со своей половины, а то, как Юнайтед защищается, было с большой страстью. Если вы забиваете, это меняет динамику игры, и они немного открываются и рискуют больше. Но ничего не изменилось, они бросили все, и это 0-0.
"Ливерпуль" опустился на второе место АПЛ. Теперь у них 38 очков, а первый "Арсенал" на балл больше.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО