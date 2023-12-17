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Тен Хаг: Каждое очко является важным. Мы довольны результатом
Кто-то потерял 2 балла, а кто-то получил 1
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подытожил выступления его подопечных в матче с "Ливерпулем". Игра завершилась со счетом 0:0, хотя и оппоненты создали множество возможностей, чтобы забить.
Вы всегда должны бороться за эмблему. Мы играем на очень высоких максимумах, а также иногда на очень низких минимумах. Если вы хотите чего-то достичь в сезоне, вы не можете быть ниже определенных пределов, поэтому мы должны достичь последовательности.
Это была очень хорошая игра, вы видели результаты "Ливерпуля" дома, и мы получили чистый матч. Во втором тайме у нас было несколько очень хороших моментов. Мы довольны игрой команды.
Вы знаете, что шанс придет, и вы должны верить в это. Команда должна никогда не выключаться, сохранять дисциплину, и вы делаете это, чтобы даже выиграть игру.
Когда мы совершали ошибку, всегда находился партнер по команде, который ее исправлял. Я думаю, что это большая победа сегодня, мы должны сохранить это и приносить это в каждой игре. Вы всегда должны бороться друг за друга.
Каждое очко, которое вы забираете, является важным. Футбол - это результат и мы могли бы победить сегодня, если бы рискнули. Мы принимаем этот пункт и мы довольны результатом, потому что "Ливерпуль" в очень хорошей форме здесь, на "Энфилде". Они всегда забивают, и мы избегали этого, мы не давали им создавать моменты. Все одиннадцать на поле были очень хороши.
"Красные дьяволы" занимают седьмую строчку таблицы АПЛ с 28-а очками. До зоны Лиги Чемпионов - 6 баллов.
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