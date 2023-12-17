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Мактоминей: Хотим показать, что мы готовы к борьбе
Важная ничья для МЮ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скотт Мактоминей сегодня вывел "Манчестер Юнайтед" в качестве капитана на поединок с "Ливерпулем" (0:0). Основной капитан Бруну Фернандеш пропускал важную игру из-за дисквалификации.
Мактоминей подытожил добытую ничью и одно очко, а также поделился впечатлениями от капитанства.
Самым важным, пожалуй, был настрой, вера, что мы можем прийти сюда и сделать все хорошо. Это было главное сообщение в раздевалке, выйти, продемонстрировать характер и помочь своим товарищам по команде.
У нас было несколько шансов, поэтому есть положительные вещи, которые можно взять из игры. Мы не выиграли, поэтому нам нужно продолжать строить. Каждый раз, когда в игре такого масштаба появляются большие шансы, вы должны ими воспользоваться, а ни одна команда этого не сделала. Для нас не забить было несчастьем, но мы в восторге от "сухой игры".
Строительство - это ключевое слово. Мы не хотим использовать его просто так. Мы хотим искренне развивать эту игру и показать характер и желание. Мы хотим показать, что мы готовы к борьбе.
У нас много молодых игроков, и они себя хорошо вели. Я горжусь тем, что вывел их. Жаль, что мы не смогли победить.
Это самая большая честь в моей карьере - быть капитаном этого футбольного клуба. Я благодарен за то, что занимаю эту должность. В футболе всегда могут произойти вещи и спекуляции, но я имею ясный ум и всегда делаю все возможное для клуба на поле и без оправданий. Мне безразлично, что другие думают или говорят обо мне. Я просто хочу хорошо играть за этот клуб, и это все.
"Красные дьяволы" занимают седьмую строчку таблицы АПЛ с 28-а очками. До зоны Лиги Чемпионов - 6 баллов.
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