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Официально: Назарий Русин в Сандерленде получил нового главного тренера

Англия
Обновлено

Сандерленд назначил нового главного тренера

Официально: Назарий Русин в Сандерленде получил нового главного тренера

Фото: rangers.co.uk

Новина українською

Английский клуб "Сандерленд", за который играет украинский нападающий Назарий Русин, официально назначил Майкла Била главным тренером. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

43-летний англичанин был назначен через 11-ть недель после увольнения Тони Моубрея. Контракт с новым тренером подписан до лета 2026 года.

"Мы некоторое время следили за карьерой Майкла. Мы рады, что достигли с ним соглашения, что именно Бил стал нашим новым главным тренером", - об этом заявил спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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