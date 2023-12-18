Официально: Назарий Русин в Сандерленде получил нового главного тренера

Английский клуб "Сандерленд", за который играет украинский нападающий Назарий Русин, официально назначил Майкла Била главным тренером. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

43-летний англичанин был назначен через 11-ть недель после увольнения Тони Моубрея. Контракт с новым тренером подписан до лета 2026 года.

"Мы некоторое время следили за карьерой Майкла. Мы рады, что достигли с ним соглашения, что именно Бил стал нашим новым главным тренером", - об этом заявил спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен.