Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ

Бывший главный тренер "Челси" и "МЮ" Жозе Моуриньо поделился своим прогнозом относительно победителя Английской Премьер-лиги в этом сезоне.

"Манчестер Сити - 51% и "Ливерпуль - 40%".

Журналист спросил: "А как насчет "Арсенала?" На этот вопрос Моуриньо выразился четко и коротко.

"Нет".

Свой ответ португалец сопровождал неодобрительным взглядом. Очевидно, что былое соперничество между Артетой и Жозе до сих пор существует.