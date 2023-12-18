Англия
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Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ
Главный тренер Ромы поделился прогнозом относительно победителя Премьер-лиги
Фото: The Sun
Бывший главный тренер "Челси" и "МЮ" Жозе Моуриньо поделился своим прогнозом относительно победителя Английской Премьер-лиги в этом сезоне.
"Манчестер Сити - 51% и "Ливерпуль - 40%".
Журналист спросил: "А как насчет "Арсенала?" На этот вопрос Моуриньо выразился четко и коротко.
"Нет".
Свой ответ португалец сопровождал неодобрительным взглядом. Очевидно, что былое соперничество между Артетой и Жозе до сих пор существует.
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Источник:The Obi One Podcast
Опубликовал: Екатерина Власова
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18.12.2023 в 18:07
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