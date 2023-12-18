  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ

Англия

Главный тренер Ромы поделился прогнозом относительно победителя Премьер-лиги

Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ

Фото: The Sun

Новина українською

Бывший главный тренер "Челси" и "МЮ" Жозе Моуриньо поделился своим прогнозом относительно победителя Английской Премьер-лиги в этом сезоне.

"Манчестер Сити - 51% и "Ливерпуль - 40%".

Журналист спросил: "А как насчет "Арсенала?" На этот вопрос Моуриньо выразился четко и коротко.

"Нет".

Свой ответ португалец сопровождал неодобрительным взглядом. Очевидно, что былое соперничество между Артетой и Жозе до сих пор существует.

Читайте такжеЛюбовные истории закончились. Как Фрэнк Лэмпард остановил Жозе Моуринью
По теме
yellow-arrow
Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги
yellow-arrow
Официально: Назарий Русин в Сандерленде получил нового главного тренера
yellow-arrow
Бывший тренер Челси объяснил, почему де Брюйне и Салах ушли из клуба
Жозе Моуриньо Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Obi One Podcast
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.12.2023 в 18:07
Арсенал - 60-70%, Ліверпуль, Астон Вілла та МС - приблизно по 10-15%.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.12.2023 в 18:07
Арсенал - 60-70%, Ліверпуль, Астон Вілла та МС - приблизно по 10-15%.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости