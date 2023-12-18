Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги

Маурисио Почеттино накануне этого матча говорил, что он очень хотел бы выиграть свой первый трофей в Англии, поэтому матч против "Ньюкасла" будет чрезвычайно важным для его команды.

Впрочем и для "Ньюкасла" это также хороший шанс забрать трофей, который мог бы ознаменовать новую победную эру в истории клуба. Несмотря на общепринятую малопрестижность этого трофея, эти две команды будут более чем мотивированными.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 декабря.

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