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Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги

Англия

Единственный трофей, на который может претендовать команда Почеттино?

Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Маурисио Почеттино накануне этого матча говорил, что он очень хотел бы выиграть свой первый трофей в Англии, поэтому матч против "Ньюкасла" будет чрезвычайно важным для его команды.

Впрочем и для "Ньюкасла" это также хороший шанс забрать трофей, который мог бы ознаменовать новую победную эру в истории клуба. Несмотря на общепринятую малопрестижность этого трофея, эти две команды будут более чем мотивированными.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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