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Манчестер Сити был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов
Клуб получил наказание после спора с главным арбитром
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский клуб "Манчестер Сити" был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов после того, как игроки клуба окружили главного арбитра во время матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (3:3).
Футбольная ассоциация две недели назад выдвинула обвинения команде: "За несоблюдение правил". Вскоре после этого клуб признал, что их игроки вели себя недостойно.
"ФК "Манчестер Сити" оштрафован на 120 000 фунтов стерлингов после того, как игроки клуба окружили официального представителя матча АПЛ против Тоттенхэма, который состоялся 3 декабря. Независимая регуляторная комиссия наложила санкцию после слушания", - говорится в заявлении ФА.
December 18, 2023
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