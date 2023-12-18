  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов

Англия

Клуб получил наказание после спора с главным арбитром

Манчестер Сити был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский клуб "Манчестер Сити" был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов после того, как игроки клуба окружили главного арбитра во время матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (3:3).

Футбольная ассоциация две недели назад выдвинула обвинения команде: "За несоблюдение правил". Вскоре после этого клуб признал, что их игроки вели себя недостойно.

"ФК "Манчестер Сити" оштрафован на 120 000 фунтов стерлингов после того, как игроки клуба окружили официального представителя матча АПЛ против Тоттенхэма, который состоялся 3 декабря. Независимая регуляторная комиссия наложила санкцию после слушания", - говорится в заявлении ФА.

Читайте такжеМанчестер Сити, Ливерпуль и Бавария заинтересованные в Жоау Пальиньи

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам
yellow-arrow
Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги
yellow-arrow
Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ
Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FAspokesperson
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости